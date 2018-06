Sterben oder gestorben werden

Anzeige

Möckmühl.Die Jagsttalbühne Möckmühl spielt dieses Jahr im Freilichttheater die Komödie „Agatha Christies Hobby ist Mord“ von Florian Battermann.

Der arme Junge. Was hat er denn? Er ist so verzweifelt, und das darf er nicht zeigen. Nicht so richtig, jedenfalls. Denn nur das Publikum darf bemerken, dass sich da im Dunkel seiner Seele ein Geheimnis versteckt. Die Schauspieler des Dutchess Theaters dürfen es auf keinen Fall bemerken.

Zufrieden mit der Leistung

„Dominik, das ist schon gar nicht schlecht,“ lobt der Regisseur den jungen Schauspieler. Alexander Lademann sitzt in diesem Jahr bei der Jagsttalbühne zum ersten Mal auf dem Regiestuhl. Eine Woche vor der Premiere ist er ziemlich zufrieden mit der Leistung seiner Truppe.