Sternsinger sammeln rekordverdächtige 243 241 Euro

Neckar-Odenwald-Kreis.„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“ – unter diesem Motto stand die Sternsingeraktion, die als weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder gilt.

Beispielland war in diesem Jahr Indien, das Land mit den meisten arbeitenden Kindern weltweit. Offiziellen Statistiken zufolge müssen in dem südasiatischen Land etwa zwölf Millionen Kinder arbeiten. Hilfsorganisationen sprechen von bis zu 60 Millionen Jungen und Mädchen – und das, obwohl Arbeit für Kinder unter 14 Jahren in Indien im Jahr 2006 gesetzlich verboten wurde. Mit Nachdruck setzen sich die Projektpartner des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ in Indien und in vielen anderen Ländern weltweit dafür ein, dass Kinder nicht ausgebeutet werden, sondernlernen und spielen dürfen. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren auch in diesem Jahr in unserem Dekanat mit großem Einsatz für die gute Sache unterwegs, um Spenden einzusammeln und den Segen in die Häuser der Städte und Dörfer zu bringen.

Mit dem Gesamtbetrag von 243 241 Euro haben die Kinder im Dekanat Mosbach-Buchen den Rekord von 2016 geknackt und ein neues Spitzenergebnis erreicht. Dekan Johannes Balbach freute sich über dieses große Engagement und lobte den sozialen Einsatz aller Sternsinger, deren Gruppenleiter und aller Hauptverantwortlichen. Selbst Regen, Kälte und Wind hielten die Kinder und Jugendlichen nicht davon ab, diesen selbstlosen Dienst für Kinder in Not zu leisten, ihre Freizeit einzusetzen, um von Haus zu Haus zu gehen und um Spenden zu bitten, damit Not gelindert werden kann.