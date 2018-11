Stiftung Altenhilfe bewilligte Gelder

Miltenberg.Das Kuratorium der Stiftung Altenhilfe hat in seiner Herbstsitzung am Donnerstag in der Rohe’schen Altenheim-Stiftung in Kleinwallstadt 34 110 Euro für die stationären und teilstationären Altenpflegeeinrichtungen sowie 3507 Euro für die ambulanten Dienste bewilligt.

Unter anderem erhielt die Hospitalstiftung Amorbach (Pate: Peter Schmitt) 2238 Euro, 442 Euro gab es für das Haus Maria Regina Miltenberg (Pate: Helmut Demel), 1702 Euro für die Johanniter Unfallhilfe Miltenberg stationär (Pate: Helmut Demel) sowie 2760 Euro für die Tagesstätte Leben Amorbach (Pate: Peter Schmitt).

Für die ambulanten Dienste wurden unter anderem 1228 Euro für die Franziskus GmbH, Caritas-Sozialstation Miltenberg/Elsenfeld, 608 Euro für den BRK-Kreisverband Miltenberg-Obernburg und 429 Euro für die ambulante Johanniter Unfallhilfe Miltenberg bewilligt.

