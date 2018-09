Stillstand bei der Bahn

Odenwald-Tauber.„Rien ne va plus“ – ab dem frühen Sonntagabend ging nichts mehr auf dem gesamten Streckennetz der Westfrankenbahn zwischen Aschaffenburg und Crailsheim. Mit zahlreichen umgestürzten Bäume sowie beschädigten Kabeln und Freileitungen hatte das Sturmtief „Fabienne“ für große Probleme und dafür gesorgt, dass sich die Situation erst wieder im Laufe des Montags nach und nach entspannte.

„Nein, dass wir nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen wären, trifft nicht zu“, meinte Dennis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn (WFB), am Montag gegenüber den FN. Er bezifferte in einer ersten vorsichtigen Schätzung den entstandenen Sachschaden an Fahrzeugen auf eine „sechsstellige Summe im unteren Bereich“.

Bereits gegen 15 Uhr am Sonntag sei für alle Züge angeordnet worden, die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer zu reduzieren – als Vorsichtsmaßnahme, wie Denis Kollai betont. Je näher die Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen anrückte, desto größer wurden die Sorgenfalten in den Gesichtern der Verantwortlichen. Gegen 17 Uhr sei dann langsam absehbar gewesen, dass man sich mit größeren Sorgen konfrontiert sehen würde, die eventuell Auswirkungen bis weit in den Montag hinein haben könnten.

Zwischen Miltenberg und Walldürn, zwischen Miltenberg und Aschaffenburg sowie im Bereich Crailsheim blieben mehrere Züge auf offener Strecke liegen, sie schafften es nicht mehr, den nächsten Bahnhof anzusteuern. Am Untermain gab es sogar einen Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Baum – mit der Folge, dass der Zug erheblich beschädigt wurde. „Zum Glück wurde niemand verletzt“, so Kollai. Auch sonst habe es keine Personenschäden gegeben. Ab 18 Uhr sei der komplette Verkehr zum Erliegen gekommen.

„Noch in der Nacht haben wir mehrere Teams mit Kettensägen auf die Strecken geschickt, um umgestürzte Bäume aus dem Gleisbett zu räumen“, hebt Denis Kollai hervor, dass die WFB umgehend reagiert habe. Bevor am nächsten Morgen zumindest auf Teilstücken die ersten Züge wieder hätten verkehren können, „hat es Erkundungsfahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von fünf Stundenkilometern gegeben“, um sicher sein zu können, dass wieder eine gefahrenlose Nutzung der Strecken möglich ist.

Erst im Laufe des Montagvormittags habe sich die Lage dann endgültig entspannt, auf der Madonnenlandbahn etwa seien die Fahrten wieder gegen 10.30 Uhr aufgenommen worden. Lediglich zwischen Schrozberg und Crailsheim habe es bis in den Mittag hinein noch Probleme gegeben, da ein Kabel stark beschädigt gewesen sei. ktm/thos

