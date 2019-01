Amorbach.„Sucht macht Lust zur Last“ – unter diesem Motto gab es Einblicke für Achtklässler am SMAT-Projekttag des Karl-Ernst-Gymnasiums. Eine Party wird doch nichts ohne Alkohol? Mal geraucht wie ein Schlot? Oder doch nur einen gegen den Durst getrunken?

Das vom Landratsamt als Schirmherr getragene SMAT-Projekt (Schüler Multiplikatoren Alkohol Tabak) stellt am KEG Amorbach seit Jahren einen festen Baustein im Bereich der Suchprävention dar. Nach einer dreitägigen Ausbildung im Miltenberger Kilianeum leiteten in den Schulräumen des Karl-Ernst-Gymnasiums jeweils zwei Schüler für ihre eigene achte Klasse selbstständig einen Projekttag, wobei die Gefahren und Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum betrachtet wurden.

Mit Hilfe von verschiedensten Zugängen konnten so die eigenen Mitschüler innerhalb eines Vormittags vielschichtige Einblicke in diese Bereiche gewinnen, mit denen sie in der Pubertät in Kontakt kommen. Strategien der Werbung mit dem Studieren von Werbeanzeigen, die Frage nach Genuss und Sucht, die Betrachtung der in Gang gesetzten Rauchmaschine oder der Gebrauch von Rauschbrillen mit unterschiedlich simulierten Promillegraden boten variable Zugänge für die Jugendlichen.

Auch die eingeplanten Zeitphasen für Gespräche innerhalb des Klassenverbunds schafften Raum, sich über gewonnene Einblicke, Sorgen sowie Optionen für die Zukunft auszutauschen.

Ein großer Dank, das sprach auch die Klasse persönlich am Ende aus, ging an die vier Schülerinnen und Schüler Mia Leher und Simon Kreis (8a) sowie Chaja Geißlinger und Dominic Rüger (8b), die im Vorfeld von den Klassenkameraden für dieses Projekt ausgewählt wurden.

Sie haben sich nach der Schulung Mitte November für diesen Tag viele Gedanken in der eigenen Vorbereitung gemacht und diese Ideen für die Mitschüler als Multiplikator interaktiv aufbereitet und umgesetzt. Nicole Billinger, Ursula Grän

