Symbol aus der Zeit der Missionierung

Anzeige

Weil die beiden Kirchengemeinden nach dem Ende des Gottesdienstes zum Mittagessen in die Tenne am Wasserschloss einladen (das Essen ist kostenlos, um eine Spende für die Kirchengemeinden wird gebeten), kann sich der Museumsnachmittag ebenso nahtlos anschließen. Hier besteht die Gelegenheit zu einer abwechslungsreichen Entdeckungsreise in die Welt unserer Vorfahren. Als besondere Aktion gibt es in diesem Monat eine kleine Bildervorführung zum „Hohen Kreuz“ und für Kaffee und Kuchen ist auch gesorgt.

Somit ergibt sich folgendes Programm: 10.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst am „Hohen Kreuz“; circa 12 Uhr Mittagessen in der Tenne am Wasserschloss; 14 bis 17 Uhr Öffnung des „Museums im Wasserschloss“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.06.2018