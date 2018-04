Tagungsband erscheint im Juni

Anzeige

Eine weitere Neuerung freute besonders auch Ehrenvorsitzenden Thomas Naumann (Pfatter bei Regensburg): Erstmals gibt der Verband einen Tagungsband heraus, den man Naumann widmet und im Juni/Juli an dessen alter Wirkungsstätte, dem „Odenwälder Freilandmuseum“ in Gottersdorf, vorstellen wird.

Unter dem Titel „Vergessene und verdrängte Geschichte(n)“ wird der Band die Beiträge enthalten, die bei einem Workshop in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz im Mai 2017 anlässlich des „Internationalen Museumstags“ vorgetragen wurden.

An diese Tagung sowie an die Zusammenkünfte in Neckarburken im April und in Neckarelz im November erinnerte Scheuerbrandt in seinem Jahresbericht ebenso wie an die unter seiner Regie geleistete Neugestaltung der Website des Verbandes unter der Adresse www.odenwald-museen.de.

„Nach wie vor gut aufgestellt“ ist der Verband in finanzieller Hinsicht, wie Schatzmeister Dieter Gräf mitteilte. Prüfer Wolfgang Mackert (Buchen), dessen Bericht Gräf vorlas, bestätigte eine einwandfreie Buchhaltung, und Neunkirchens Altbürgermeister Hermann Vogt verband seinen Antrag auf Entlastung mit dem Dank der Mitglieder an den Vorstand für dessen gute Arbeit.

Vorausgegangen war der Versammlung ein Besuch im Kreisarchiv des Neckar-Odenwald-Kreises, mit dessen Aufbau Leiter Alexander Rantasa die Museumsvertreter vertraut machte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.04.2018