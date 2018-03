Tragende Säule ländlichen Lebens

Anzeige

Er wolle nicht verhehlen, dass das System „Ländlicher Raum“ bisher ein Erfolgsmodell gewesen sei, leider aber jetzt nicht unerheblich gefährdet sei. Ärztemangel, Mangel an Fachkräften, Aufgaben von vermeintlich nicht rentablen Infrastruktureinrichtungen oder Weggang der Jugend seien Stichworte, die die Region momentan derzeit negativ bewegen, und er könne nur hoffen, dass die neue Bundesregierung den Stellenwert wiedererkenne, den der Ländliche Raum im Rahmen der Entwicklung spielen müsse, wenn die Bundesrepublik Deutschland nicht nur auf wenige Ballungszentren reduziert werde.

In vielen Bereiche engagiert

Gerade die Landsenioren hätten sich immer wieder in vielen Bereichen engagiert, um dem Leben auf dem Lande neue Akzente zu geben, und sie hätten sich immer wieder in vorbildlicher Weise im Rahmen der Nachbarschaftshilfe bei der Bewältigung sozialer Probleme und Notfälle engagiert und zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den Generationen beigetragen, wobei es ihnen hierbei stets immer auch ein wichtiges Anliegen sei, die Lebensqualität im ländlichen Raum in stets freiwilligem ehrenamtlichem Engagement zu erhalten und zu verbessern. Der Ländliche Raum und der Neckar-Odenwald-Kreis bräuchten Menschen wie die Landsenioren und deren Vereinigung, die Wärme und Zusammen-halt in den Lebensalltag bringen und einen Gemeinschaftssinn praktizieren würden, ohne den eine Zivilgesellschaft nicht denkbar wäre.

Im Bericht des Vorstands wurden die Aktivitäten aufgelistet, etwa der Enkelausflug in die Wilhelma nach Stuttgart oder die Tagesfahrt zu den Volksschauspielen nach Ötigheim.

Ausblickend auf 2018 genannt wurden von Josef Berberich folgende Veranstaltungen: 12. April Frühjahrsfahrt nach Schwäbisch Hall; 23. Mai Enkelausflug in den Kurpfalzpark in Wachenheim; 5. Juni Jahrestagung der Deutschen Landsenioren im Bildungshaus in Neckarelz; 17. Juni Fahrt zu den Volksschauspielen nach Ötigheim zur Aufführung der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller; 24. bis 28. Juni sowie 15. bis 19. Juli fünftägige Informations- und Bildungsreise nach Zell im Zillertal; 17. September Herbstfahrt nach Stuttgart mit Besuch des Landtags und einer Stadtrundfahrt sowie dem Besuch des Stuttgarter Fernsehturms.

Mit Beifall zur Kenntnis genommen wurde der von Schatzmeisterin Waltraud Speth (Walldürn) vorgetragene Kassenbericht. Die beiden Kassenrevisoren Klaus Schießer und Brigitte Schell (beide Gottersdorf) bestätigten Schatzmeisterin Waltraud Speth eine tadellose Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung sowohl der Schatzmeisterin als auch des gesamten Vorstandes, die jeweils einstimmig erteilt wurde.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde bei dieser Versammlung nach zehnjähriger Tätigkeit als Beiratsmitglied Dieter Brunner aus Aglasterhausen. Für ihn wurden von der Mitgliederversammlung als neue Beiratsmitglieder Wolfgang Kiefer und Ute Beuchert (beide Aglasterhausen) einstimmig in den Vorstand gewählt.

Mit viel Interesse verfolgten die Landsenioren den Gastvortrag von Dr. Valentin Hoß, Arzt für Allgemein- und Palliativmedizin und Mitglied im Arbeitskreis Gerontopsychiatrie, über das Thema „Demenz – eine medizinische und gesellschaftliche Herausforderung“, der deutlich machte, dass es sich hier um ein Thema voller Heterogenität handelte, das eine sehr große Spanne von Möglichkeiten aufzeige.

Angesprochen wurden Schwerpunkte wie „Veränderungen in der Altersstruktur im Zeitraum von 1910 bis 2030“, „Problembereiche und häufige Fragen über Demenz und Alzheimer-Verlauf und Dauer der Erkrankung“ oder „Betreuungsangebote im Falle einer Demenzerkrankung im Neckar-Odenwald-Kreis“. ds

