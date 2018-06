Trauer um Herbert Dörr

Anzeige

Hardheim.Nur wenige Jahre den Ruhestand genießen konnte der im Alter von 68 Jahren plötzlich verstorbene Herbert Dörr. Der gebürtige Rütschdorfer lebte seit einigen Jahren in Hardheim. Er war bis zur Pensionierung in der Maschinenfabrik Gustav Eirich beschäftigt gewesen und hatte sich dort – genauso wie au im Odenwaldklub und in der Feuerwehr – über lange Jahre hinweg in der ihm eigenen, engagierten, umgänglichen und anerkennenswerten Art eingebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Hardheim würdigte seine gut 50-jährige Bereitschaft zum Einsatz im Bemühen um Hilfe für den Nächsten in Not ebenso an wie der Gesamt-Odenwaldklub und der OWK Hardheim. Letzterer schätzte Dörrs Mitarbeit als Wanderführer, als unermüdlich einsatzbreiter Praktiker und nicht zuletzt auch seine Aktivität als Wanderer. Dies wurde an der Verleihung verschiedenster Auszeichnungen ersichtlich. So erfuhr der Verstorbene nicht nur für langjährige Zugehörigkeit vom Gesamtklub und der Ortsgruppe, sondern auch für seine Wanderaktivitäten durch die Verleihung entsprechender Abzeichen Anerkennung. Gewürdigt wurden entsprechend auch sein Einsatz als Wanderführer, unter anderem mit den Ehrennadeln für treue Klubarbeit in Silber und Gold.

Herbert Dörr war hilfsbereit und immer zum Einsatz bereit, wo auch immer dieser benötigt wurde und Not am Mann war. Bekannt wurde er auch durch seine leutselige und immer wieder spontan genutzte Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit. Er liebte es, seine Heimat zu durchwandern und diese die Wanderer erleben zu lassen, unternahm aber auch gern größere Busreisen und erzählte in größter Begeisterung davon. Er wird im Hardheimer Ortsbild fehlen und vor allem beim Odenwaldklub vermisst werden. Der Trauerfeier ist in der Dornberger Kirche am Donnerstag, 21. Juni, um 14.30 Uhr schließt sich die Urnenbeisetzung an. Z