Treuemedaille für Edgar Baumann

Mannheim/Buchen.In vielen Betrieben arbeiten Mitarbeiter seit Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß, so die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar- Odenwald. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat die Handwerkskammer daher zahlreiche Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehren-Urkunde und der Treue-Medaille geehrt.

Für zehn Jahre gab es eine Treue-Medaille in Bronze für Edgar Baumann vom Unternehmen Blatz GmbH Stuckateurbetrieb, Buchen.

