Trotz guter Zahlen nicht übermütig werden

Der Landkreis wird das markante, sechsstöckige Verwaltungsgebäude in der Präsident-Wittemann-Straße 16 in Buchen vom Land kaufen, um dort künftig auch den Fachdienst Vermessung anzusiedeln. Der Erwerb ist aus Sicht der Kreisverwaltung die „optimale Ergänzung“ des bisherigen Landratsamts-Areals. Künftig wird das Land zwei Geschosse im Gebäude anmieten. © Sabine Braun

Die Entwicklung der Finanzen im laufenden Jahr, der Ankauf eines Gebäudes in Buchen und ein Nachtragshaushalt beschäftigten die Kreisräte bei ihrer Sitzung in Mudau.

Neckar-Odenwald-Kreis. Schon im Vorjahr habe man den Kreisräten in Mudau gute Haushaltszahlen präsentieren können, so Landrat Dr. Achim Brötel am Montag in der Odenwaldhalle zum Auftakt der Kreistagssitzung. „An dieser

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4260 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.07.2018