Turnierserie feiert Jubiläum

Neckar-Odenwald-Kreis.„Mensch wir könnten doch eigentlich“, mit dieser Floskel entstand vor zehn Jahren die Idee des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups. Was am Anfang nur Gedanken waren, entwickelte sich nach und nach zu einem ausgereiften Konzept, für das sich auch Landrat Dr. Achim Brötel schnell begeistern ließ. Als Schirmherr des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups verfolgt er die gleichen Ziele wie die Vorstände des Vereins zur Förderung des Reitsports im Neckar-Odenwald-Kreis, die hinter der Turnierserie stehen.

„Den Reitsport im Neckar-Odenwald-Kreis und weit über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen und für den Reitsport begeistern“, diese Ziele verfolgt der Cup. Nicht nur für die Reiter sollen die Turniere etwas besonderes sein, sondern auch für all diejenigen, die mit Pferden bisher noch nicht in Berührung gekommen sind.

Der Cup bietet Reitern in speziellen Prüfungen die Möglichkeit, ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. So wird jeweils in den Bereichen „E/A“ und „L“ sowohl im Springen als auch in der Dressur um den Sieg geritten. Die Teilnehmer erhalten je nach ihrer Platzierung entsprechende Punkte, die über das gesamte Jahr aufgerechnet werden.

Der Startschuss zur Jubiläumsserie mit sechs Turnieren fällt in Schefflenz (5. bis 7. April). Außerdem wird in Fahrenbach-Robern (27./28. April), Waldbrunn (6./7. Juli), Höpfingen (13./14. Juli) und Mosbach (17./18. August) um die begehrten Platzierungen und Punkte geritten.

Beim finalen Turnier in Osterburken (14./15. September) fällt die Entscheidung. Durch ein Streichergebnis können die niedrigsten Punkte oder gar ein Fehlen bei einem Turnier wettgemacht werden. Gesamtsieger ist der Reiter, der nach allen Turnieren die meisten Punkte gesammelt hat. In jeder Klasse sowohl in der Dressur als auch im Springen wird ein Gesamtsieger gekürt.

Mit mehr als 90 Startern im vergangenen Jahr verzeichnen die Veranstalter kontinuierlich steigende Teilnehmerzahlen. In der Jubiläumsserie hoffen die Organisatoren auf einen weiteren Zuwachs. Die ersten Anmeldungen nähren diese Hoffnung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019