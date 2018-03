Unabhängige Informationen für werdende Mütter

Anzeige

Die Informationen auf der Internetseite und in der App werden von der Charité-Universitätsmedizin Berlin zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird unter anderem mit Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit finanziert. Inzwischen sind mehr als 430 Medikamente gelistet. „Die Angaben beruhen auf wissenschaftlichen Daten und sind oft verbindlicher formuliert als die Informationen beispielsweise in den Beipackzetteln“, sagt Munz, der nun den Einsatz der App in seiner Geburtsstation eingeführt hat.

Auch Genzwürker setzt die App regelmäßig in der Anästhesie oder im Notfalleinsatz ein, da er verletzten oder akut erkrankten Frauen in dieser Extremsituation so noch besser erklären kann, dass ein Medikament für das Kind nicht schädlich ist. Besonders loben beide die einfache Handhabung der kostenlosen App.

