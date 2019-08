Vergebung finden

Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem Anderen wie auch Gott euch vergeben hat in Christus (Epheser 4, 32): Freundlich und herzlich sein ist manchmal gar nicht so einfach. Ich finde „wohlwollend“ ein gelungeneres Wort und eine sehr gute Art, mit seinen Mitmenschen umzugehen. Wohlwollend bedeutet: Ich unterstelle dem Anderen nicht gleich böse Absicht oder Missgunst, sondern höchstens Unachtsamkeit oder Nachlässigkeit.

Vergebung ist ein zentrales Thema in der Bibel. Überall, wo Menschen zusammenkommen, da wird es auch immer wieder Spannungen geben, da knirscht es. Und allzu oft sind es ja die Menschen, die uns besonders nahestehen, die uns verletzen.

Bei der Vergebung geht es viel mehr um uns selbst als um die Person, der wir vergeben müssen. Wer einem anderen Menschen etwas nachträgt, der hat die Last zu tragen, der Andere merkt oft nicht viel davon. Wenn wir vergeben, befreien wir also erst einmal uns selbst.

Unvergebenheit ist wie ein Haken, der in unsrem Herz steckt und uns immer wieder neu verletzt. Anstatt dafür zu sorgen, dass der Haken durch Vergebung herauskommt, halten wir ihn lieber fest, weil wir Angst haben, was uns noch passieren könnte. Wir sind nicht bereit, den Menschen loszulassen, der uns verletzt hat. Wir wollen ihn bestrafen, merken aber nicht, dass wir eigentlich uns selbst bestrafen.

Durch die Gnade Gottes, dadurch, dass uns vergeben wurde, werden auch wir befähigt zu vergeben. Wenn wir vergeben können, werden wir wieder heil, wenn nicht, bleibt die Wunde und vernarbt nicht.

Was mache ich als Mensch im Alltag, wenn mir bestimmte Menschen nicht vergeben wollen? Wenn ich unter der fehlenden, nicht gewährten Vergebung leide, muss ich das dem Anderen sagen und zeigen. Und wenn der Andere mir nicht zuhören will, meine Whatsapps, SMS und Briefe nicht liest? Dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu beten, zu Gott zu gehen und ihm zu sagen, was mich bedrückt und es ihm vor die Füße zu legen. „Herr, ich weiß nicht mehr weiter, mach du!“: Es ist oft schwer, dann geduldig zu warten bis etwas geschieht. Aber wir können uns immer wieder an Gott wenden, dass er uns hilft, das Unmögliche vollbringt. Und dass er uns zeigt, was wir selbst dazu tun können.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche!

Beate Krämer, Prädikantin, Evangelischer Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019