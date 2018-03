Vermittlungsarbeit wurde gewürdigt

Anzeige

Neckarelz.Die zwölf baden-württembergischen Gedenkstätten an den Außenlagerstandorten des ehemaligen Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof wurden mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet. Die Gedenkstätten der Außenlagerstandorte, des Hauptlagerstandortes und zwei weiterer Außenlager auf französischem Staatsgebiet erhielten die Auszeichnung für die gemeinsame grenzüberschreitende Vermittlungsarbeit. Die Verleihungszeremonie fand am 26. März im bulgarischen Plovdiv statt.

Zum Konzentrationslager Natzweiler gehörte auch das Außenlager Neckarelz. Für die ausgelagerte Produktion von Flugzeugmotoren (Tarnname: Goldfisch wurde 1944 das KZ Neckarelz errichtet, in dem bis zu 7500 Häftlinge aus verschiedenen Konzentrationslagern von März an ein Jahr lang an und in den Gipswerkstollen unter Tage arbeiteten. Eine Gedenkstätte erinnert an die Ereignisse. Die KZ-Gedenkstätte Neckarelz (Mosbacher Straße 39, 74821 Mosbach) liegt auf dem Schulgelände der Clemens-Brentano-Grundschule in Neckarelz.

„Die Auszeichnung mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel zeigt die immense Bedeutung der Gedenkstättenarbeit für die Völkerverständigung und die Stärkung gemeinsamer Werte in Europa. Sie erkennt in wunderbarer Weise die großartige Vermittlungsarbeit an, die seit vielen Jahren in den Gedenkstätten geleistet wird. Ich danke den vielen ehrenamtlich Engagierten an den Standorten der ehemaligen baden-württembergischen Außenlager. Das Siegel ist eine Auszeichnung für ihr jahrzehntelanges Wirken“, betonte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich der Verleihung.