„Verwandlungen“ sind zu sehen

Miltenberg.Im Museum Burg Miltenberg ist am Donnerstagabend die Sonderausstellung „Verwandlungen – Barbara Schaper-Oeser” eröffnet worden. Bis 30. Juni ist die Schau mit Werken der Würzburger Künstlerin im Wolfgang Weiss Kabinett auf der Mildenburg zu sehen. Schaper-Oeser schenkte den Museen der Stadt Miltenberg 160 Gemälde, Skulpturen und Objekte. Etwa 30 Exponate werden nun in der Sonderschau der Öffentlichkeit präsentiert. Die gelernte Textil- und Grafikdesignerin Barbara Schaper-Oeser ist seit 1971 als freischaffende Künstlerin in Würzburg tätig. Kennzeichnend für die ersten zwei Jahrzehnte ihres Schaffens sind hyperrealistische Arbeiten, in der Ausstellung unter anderem anhand ihrer Bleistiftzeichnungen verdeutlicht.

„Verwandlungen sind bei Schaper-Oeser so deutlich festzumachen wie bei wenig anderen Künstlern“, so die Kunsthistorikerin Dr. Eva-Suzanne Bayer in ihrer Einführung in die Ausstellung. Der Verwandlungsmoment war ein Aufenthalt in der Sahara 1995. Danach änderten sich Themen, Stil und das verwendete Material komplett. Pigmente, Strukturmasse, Stoffe und anderes, teilweise mit chemischen Mitteln bearbeitet, vereinen sich auf den Leinwänden zu abstrakten collagenartigen Gemälden.

Auch die ausgestellten Skulpturen und Objekten machen sichtbar, dass Schaper-Oeser eine Materialkünstlerin ist. Ein weiteres Merkmal ist die Auseinandersetzung mit der nordafrikanischen Kultur. Der anwesenden Künstlerin, die schwer erkrankt ist, wurde für ihre großzügige Schenkung gedankt. Der ehemalige Kunstreferent der Diözese Würzburg, Dr. Jürgen Lenssen, vermittelte die Werke nach Miltenberg. Museumsleiter Hermann Neubert betonte, dass bei der geplanten Neuhängung der Dauerausstellung in der zweiten Jahreshälfte auch Werke Schaper-Oesers aufgenommen werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019