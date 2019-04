Viel Interessantes über die Stadt am Main

Miltenberg.In Miltenberg stehen wieder „StadtverFührungen“ auf dem Programm. Ein Teilnahmebetrag wird jeweils erhoben.

Miltenberg zum Kennenlernen; Wissenswertes über Miltenbergs Geschichte, jeden Samstag von 6. April bis 26. Oktober um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist Information am Engelplatz und die Führung dauert 60 Minuten. – Kulinarische Führung: Für „Foodies“ und Genießer, alle Kostproben werden bei jeder Witterung im Freien eingenommen. Es besteht kein Anspruch auf überdachte Plätze oder Sitzplätze im Allgemeinen. Treffpunkt ist an der Tourist Information am Engelplatz und die Führung dauert etwa 120 Minuten. Teilnehmerzahl: sechs bis 20 Personen. Voranmeldung bis einen Tag vorher bis 16 Uhr ist erforderlich in der Tourist Information beziehungsweise unter Telefon 09371/404 119. – Schwarzviertel, ältester Teil der Stadt: mit dem Historiker Wilhelm Otto Keller. Treffpunkt ist vor dem Museum Stadt Miltenberg am Marktplatz, Führung dauert 90 Minuten. – Miltenberg und seine Keller: mit Ralf Reichert. Treffpunkt ist vor dem Museum Stadt Miltenberg am Marktplatz, Führung dauert 90 Minuten. – Spaziergang durch Bürgstadt: mit Marianne Krommer. Treffpunkt ist an der Churfrankenvinothek Bürgstadt, Führung dauert 90 Minuten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019