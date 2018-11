Viele Anträge diskutiert

Neckar-Odenwald-Kreis.„Es sind bewegte politische Zeiten, gerade in der CDU stehen nach der Hessenwahl große Veränderungen an“ mit diesem Blick aus dem Kreis hinaus begrüßte Markus Haas die Kreisvorstandsmitglieder zur Vorstandssitzung in Mudau.

Mit Blick nach Berlin und auf die Bundesebene lud Markus Haas die Mitglieder dazu ein rege Gebrauch von den angebotenen Regionalkonferenzen zu machen, in welchen sich die drei Kandidaten um den Parteivorsitz der Basis stellen. „Wir organisieren einen Bustransfer, um sich direkt vor Ort ein Bild von den Kandidaten zu machen, es gibt aber auch die Möglichkeit das ganze im Livestream zu verfolgen“, so der Kreisgeschäftsführer Jan Inhoff.

Richtungsweisend wird der Bundesparteitag im Dezember für die CDU auf jedenfall sein, eine Veränderung die sicherlich auch Auswirkungen bis in den Neckar-Odenwald-Kreis mit sich bringt. „Wir haben die Wahl zwischen drei Kandidaten, ein klares Zeichen, dass die CDU lebt“, so Torsten Noe. Für eine erfolgreiche Politik sind jedoch nicht nur die Personen wichtig, sondern eine gute inhaltliche Arbeit. „Die Menschen müssen spüren, dass sich etwas verändert und die CDU sich den Sorgen und Bedürfnissen der Menschen annimmt“ so Fabian Berger.

Die inhaltliche Arbeit lebe von der Diskussion, so diskutierten die Vorstandsmitglieder viele Anträge, welche auf dem Parteitag im Dezember beschlossen werden sollen. Das Spektrum geht von der Grundsteuer über Förderung von Ehrenamt und Gemeinnützigkeit bis hin zu Themen der Inneren Sicherheit – Themen die jeden auf die ein oder andere Art betreffen. Die Vielzahl der Anträge aus Baden-Württemberg sowie die Zahl der Anträge, welche auf dem letzten Kreisparteitag eingereicht wurden, zeigen, dass die inhaltliche Arbeit gelebt wird. „Mit großen Schritten kommen die nächsten Wahlen auf uns zu“ damit meinte Haas nicht die Wahl eines Nachfolgers von Angela Merkel, sondern die kommenden Kommunal- und Europawahlen. Auch hier gelte es, neben den passenden Kandidaten die richtigen, inhaltlichen Themen anzugehen. „Als Neckar-Odenwald-Partei liegt uns das Wohl unserer Bevölkerung, Wirtschaft, Vereinslandschaft, kurz unsere Heimat, am Herzen und das muss sich auch in Zukunft in unserer politischen Arbeit zeigen.“

