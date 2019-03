Viele Bürgermeister kandidieren

Der Großteil der 20 aktuellen CDU-Kreisräte ließ sich wieder aufstellen. Das sind neben Karl Heinz Neser Bernhard Banschbach, Roland Burger, Jürgen Galm, Alois Gerig, Klaus Gramlich, Eva-Maria Grimm, Markus Günther, Rainer Houck Michael Jann, Dr. Norbert Rippberger, Dr. Thomas Ulmer, Nicolai Waschitschek, Jens Wittmann, Markus Haas, Adalbert Hauck und Dr. Xaver Nafz. Volker Mackert (Hettingen), Theo Häfner (Buchen) und Gerhard Lauth (Mosbach) verzichten.

Schwierig sei es, so Neser, Frauen für die Kreistagsarbeit zu gewinnen. Im Moment hält Eva-Maria Grimm alleine die Stellung. Wie hoch der Anteil in den Bewerberlisten sein wird, konnte er noch nicht sagen – eine letzte Nominierungsveranstaltung steht heute an. Auffällig ist die große Zahl von Bürgermeistern in den CDU-Reihen. Diese „Platzhirsche“ sind voraussichtlich ebenso gesetzt wie der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig.

