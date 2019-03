Vielseitig verwendbare Tische für die Senioren

Neckar-Odenwald-Kreis.Zehn schön gearbeitete, vielseitige Multifunktionsmöbel im Wert von 4500 Euro wechselten am Dienstag im Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt den Besitzer: Auch im Namen von Michael Schulz von der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) übergab Klaus Hofmann, Obermeister der Schreinerinnung Neckar-Odenwald, die Arbeiten junger, angehender Schreiner an Heimleiter Thomas Walldorf und Wolfgang Kailer, Leitung sozialer Dienst.

Vielseitig einsetzbar

Entstanden seien die Tischchen, deren aufgelegte Platte umgedreht werden kann und dann als Tablett dient, im Zuge der Ausbildung an der Zentralgewerbeschule Buchen, berichtete Klaus Hofmann. Jedes Jahr führe die Schreiner-Innung Neckar-Odenwald dort im Rahmen der dreijährigen Ausbildung einen Maschinenkurs zur Arbeitssicherheit durch.

Bisher seien die dabei gefertigten Kleinmöbel immer verschiedenen Kindergärten zugutege kommen. Doch weil sich der Landrat immer sehr für die Schreiner einsetze und die ZGB in der Trägerschaft des Landkreises stehe, wolle man in diesem Jahr eine Einrichtung des Neckar-Odenwald-Kreises begünstigen – als „ein kleines Dankeschön“ zurück an den Landkreis. „Das ist alles sehr sorgfältig gearbeitet und maschinell hergestellt“, verwies der Obermeister auf die Schlitz- und Zapfverbindungen an den Möbeln aus Fichte, Buche und kunststoffbeschichteten Platten.

„Wie der Schreiner kann’s keiner“, bestätigte Landrat Dr. Achim Brötel. Das Schreinern sei einer der faszinierendsten Handwerksberufe überhaupt und erfordere viel Kreativität und Kompetenz. Es sei sehr schön, dass die rund 20 Auszubildenden bei ihrer Arbeit an die 130 Senioren in Hüffenhardt gedacht hätten, dankte der Landrat dem Obermeister, der zugleich Vizepräsident der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald ist.

Die Innung sei dem Landkreis generell ein guter Partner in der Ausbildung, dankte Brötel und erinnerte daran, dass das Handwerk der Region immer wieder überdurchschnittliche Preisträger im Kammerbezirk hervorbringe.

Frank Hehn, Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken und auch des Pflegezentrums, schloss sich dem Dank an. Er sei sicher, dass Thomas Walldorf und Wolfgang Kailer eine gute Verwendung für die Multifunktionstische finden werden.

In einer Zeit, in der „die Freigiebigkeit nachlässt“, freute sich Thomas Walldorf besonders über die Spende der Schreiner. Gleichzeitig freue er sich, dass es noch Nachwuchs in dem Handwerkszweig gebe.

„Die Tische sehen perfekt aus“, lobte auch Wolfgang Kailer die handwerklich hochwertige Arbeit der jungen Schreiner. Für die Verwendung hatte er gleich eine Idee: „Wir haben demnächst einen ungarischen Tag mit vielen Spezialitäten aus dem Land. Zwei Tische könnten beim Essen als Gewürzschränkchen dienen.“ sab

