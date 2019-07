Vom Limes über die „Jägerwiese“ zum Dreimärker

Schloßau.Zu einer im wahrsten Sinne des Wortes „grenzwertigen“ Wanderung begrüßte der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsverein Mudau, Hans Slama, 25 Teilnehmer. Das erste Ziel der Exkursion war der geografische Mittelpunkt der Gemeinde Mudau, zwischen Mudau und Schloßau. Hier erläuterte er die Fläche der Gesamtgemeinde. Die Fahrt wurde fortgesetzt zum nachgebauten römischen Streifenhaus mit Brennofen auf dem Schloßauer Schulgelände. Hier erklärte Slama die Bauweise der römischen Häuser in einem Zivildorf. Bei der Weiterfahrt überquerten die Teilnehmer mit dem Limes die erst historische Grenze in der Schloßauer Dorfmitte.

Am Waldrand erläuterte Slama die Funktion der ehemaligen „Stellung Eber“ aus dem Zweiten Weltkrieg, die zur Überwachung des Odenwälder Luftraums diente. Kaum zu glauben, dass hier etwa 150 Personen ihren Dienst taten, fuhr er fort. Die Straße in Richtung „Seitzenbuche“ führt entlang der nächsten Grenze, diesmal einer natürlichen, nämlich der Wasserscheide Main/Neckar.

Im Anschluss ging es weiter zum ehemaligen Schloßauer Torhaus, dessen Vorgänger einige hundert Meter weiter unten im Wald stand. Mit der Weiterfahrt überquerten die Teilnehmer die ehemalige Grenze zum fürstlich leiningenschen Wildpark. Es folgte die Kreuzung „Seitzenbuche“, wo auf den Mord an Förster Seitz vor 200 Jahren und das römische „Kleinkastell Seitzenbuche“ eingegangen wurde. Hier wurde auch die Gemarkungsgrenze Schloßau/Ernsttal überschritten.

Danach folgte mit der „Jägerswiese“ eine Handelsgrenze, an der ein Zollstock stand, an dem in vergangener Zeit Zölle zu entrichten waren. Diese Stelle wurde auch „Zwing“ genannt – weil man hier zwingend durch musste. Auch diese Passstelle kannten schon die Römer, denn sie errichteten hier ein weiteres Kleinkastell. Gleich nach der „Jägerswiese“ überschritten die Teilnehmer die Landesgrenze von Baden-Württemberg nach Hessen.

In drei Bundesländern gleichzeitig

Hier begann der eigentliche Fußmarsch der Wandergruppe. Mit dem Aufstieg zu einer ehemaligen Landwehr, „einem Heerhag“, wurde schließlich eine weitere, künstlich errichtete Grenze erreicht, die im Mittelalter Personen am unerlaubten Überschreiten dieser Gemarkungsgrenze hindern sollte. Danach führte die Wanderung weiter entlang der Grenze des ehemaligen Wildparks, die hier in etwa dem Verlauf der hessischen Landesgrenze sowie dem Limes folgte.

Dann kamen die Wanderer zum Dreimärker, dem markanten Grenzstein der Bundesländer Hessen, Bayern und Baden-Württemberg, der somit Grenzpunkt für drei Bundesländer ist. Wer diesen Stein umarmt, ist gleichzeitig in drei Bundesländern.

Weiter ging es zum ehemaligen Hesselbacher Torhaus, das früher die Grenze zum leiningenschen Wildpark bildete. Es ist weitestgehend im Originalzustand erhalten.

Entlang der hessisch-bayrischen Grenze ging es danach über das ehemalige Wildparkgatter, also die Grenze zum leiningenschen Park, weiter zum römischen Wachtposten 10/30.

Dort findet man den nachgebauten Rest eines römischen Holzturms sowie eines Steinturms und ein Stück Palisadenzaun, welcher während der römischen Besatzungszeit die eigentliche Grenzlinie bildete. Hans Slama erläuterte hier auch die Ausbaustufen des römischen Limes sowie seine Verlegung an den Main.

Die Wanderung setzte sich fort zu einer alten Kohleplatte und einem Steinsarg aus der Frühzeit, der in dieser Art gerne für Fürsten oder gar Kaiser verwendet wurde.

Unweit dessen folgte der „breite Stein“, auf dem die Landesgrenze in Verbindung mit dem Mainzer Rad und dem Amorbacher Abtsstab eingemeißelt ist. Mit den Drei Seen wurde das vorletzte Ziel der Wanderung erreicht, wo der Vorsitzende auf die Zeit der Abtei Amorbach und das Flößen von Kurzholz im Mittelalter einging, das von hier aus bis nach Amsterdam geschafft wurde.

Danach ging es mit dem Bus zum Römerwachturm 10/37 „in den Schneidershecken“, nahe Schloßau. Diese einmalige Stelle zeigt neben dem Standort eines Holzturms auch noch die Reste von einem Steinturm, sowie eine Tempelanlage mit den Nachbildungen der Götter Salus, Mars und Viktoria, die im Original im Römermuseum Osterburken zu sehen sind.

