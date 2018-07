Von November bis April auf jede Form von Nikotin verzichtet

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.„Sechs Monate rauchfrei sein“, dazu verpflichteten sich im November des vergangenen Jahres 14 Schulklassen verschiedener Schularten aus Buchen, Haßmersheim, Mosbach, Osterburken und Walldürn. Die Schülerinnen und Schüler nahmen sich per Vertrag vor, im Wettbewerbszeitraum von November bis April nicht zu rauchen, also nicht nur auf Zigaretten, sondern auch auf E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und jede weitere Form von Nikotin zu verzichten. Die Voraussetzung war, dass sich mindestens 90 Prozent der Schüler einer Klasse bewusst für die Teilnahme an dem Wettbewerb „Be smart don´t start“ entscheiden.

Ergebnisse stehen fest

Inzwischen stehen die Ergebnisse für den Neckar-Odenwald-Kreis fest: Insgesamt zehn Schulklassen haben es nach Auswertung durch das Landesgesundheitsamt geschafft, rauchfrei zu bleiben.

Als Anerkennung für diese Leistung werden diese von der Suchtkoordinatorin des Kreises, Angelika Bronner-Blatz, im Juli zu einer Abschlussveranstaltung mit Preisübergabe in das Landratsamt eingeladen. Dann wird auch bekannt gegeben, welche Preise jeweils gewonnen wurden. „Rauchen und die damit einhergehenden gesundheitlichen Folgen bleiben bei uns ein Thema, bei dem wir nicht lockerlassen“, so Bronner-Blatz nach Abschluss des Wettbewerbs. Im Neckar-Odenwald-Kreis hatten sich insgesamt 14 Schulklassen beteiligt.