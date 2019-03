Von Thenen nicht mehr auf der Liste

Neun Männer sitzen für die Freie-Wähler-Fraktion im Kreistag: Uwe Stadler, Joachim Barzen, Valentin Knapp, Thomas Ludwig, Eric Bachmann, Marco Eckl, Hans-Peter von Thenen, Manfred Röckel und Heribert Fouquet. Röckel, Fouquet und von Thenen treten nicht mehr an, berichtet FWV-Kreisverbandsvorsitzender Bruno Herberich.

„Unser Ziel, den Frauenanteil auf den Listen auf 50 Prozent zu erhöhen, haben wir leider definitiv verfehlt“, bedauert Herberich. Auch er findet es „äußerst schwierig“, Frauen zu gewinnen. Ein Aufruf auf der Homepage habe nicht gefruchtet.

Die erstmals zentral in Heidersbach geplante Nominierungsveranstaltung der FWV findet am 14. März statt. Insgesamt seien die Listen jedoch schon jetzt gut gefüllt, so Herberich, „querbeet“ mit allen Berufsgruppen, wobei erfahrene Gemeinderäte und Bürgermeister stark vertreten seien. „Das liegt in der Natur der Sache.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.03.2019