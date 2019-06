Vor Ort gute Ergebnisse liefern

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei ihrem Abschlusstreffen am Montag in Adelsheim zog die SPD-Fraktionsvorsitzende Heide Lochmann eine positive Bilanz über die Arbeit in der vergangenen Kreistagsperiode. Nicht nur in den über 60 Fraktionssitzungen, sondern auch in den Ausschusssitzungen des Kreises hätten die Abgeordneten durch fleißige und engagierte Sacharbeit verantwortlich an der Gestaltung der Politik für die Bürger im Neckar-Odenwald-Kreis mitgewirkt.

Hervorgehoben wurden von ihr unter anderem die Arbeit in der KWIN (AWN), die Mitarbeit in der Metropolregion, im Krankenhausaufsichtsrat und bei der Digeno. Viele Entscheidungen wurden aufgrund der konstruktiven Beratungen und guten Zusammenarbeit im Kreistag einstimmig getroffen. Wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kreistag gab es aber auch Entscheidungen, die uns nicht gefallen haben, stellte Kreisrat Norbert Bienek fest. Er betonte, wie auch Kreisrat Karlheinz Graner, die soziale Verantwortung der SPD.

Heide Lochmann verabschiedete Kreisrat Joachim Mellinger aus der Fraktion, weil er nicht mehr kandidiert hat, und dankte ihm für seine kompetente und sachliche Mitarbeit. Mellinger bedankte sich seinerseits für das gute Arbeits- und persönliche Klima in der Fraktion. Er betonte, dass die Partei das sozialpolitische und ökologische Profil für die Zukunft weiter schärfen müsse, und wünschte den gewählten Kollegen dafür das nötige Glück und Durchsetzungsvermögen. Er und Kreisrat Walter Neff, der nicht wiedergewählt wurde, bekamen ein kleines Präsent als Dank für ihre Arbeit. Kreisrat und Landtagsabgeordneter Georg Nelius dankte allen, die den Wahlkampf für die SPD geführt haben. Er bedauere, dass die Fraktion in dieser Legislaturperiode nur noch zehn statt elf Sitze habe, was sicher auch der politischen Großwetterlage geschuldet sei. Die Fraktion sei sich gewiss, dass alle auch weiterhin zum Wohle der Bürger des Kreises ihre Kraft einsetzen werden und diese Arbeit positive Früchte tragen werde. Des weiteren diskutierten die Kreisräte die aktuelle Politik und forderten konstruktive Lösungen und ein positives Bild der gesamten SPD nach außen, damit auch in Zukunft vor Ort gute Ergebnisse erarbeitet werden können.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.06.2019