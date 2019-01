„Vordringliche Aufgabe für Kommunen und das Land“

Neckar-Odenwald-Kreis.Der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius hat die Landesregierung und die Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis aufgefordert, verstärkt im öffentlichen Eigentum befindliche Flächen für die Wohnbebauung bereitzustellen.

Parlamentarische Anfrage

„Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist auch im ländlichen Raum in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen“, so der Abgeordnete. Er habe deshalb eine parlamentarische Anfrage an die Landesregierung gerichtet, wie sie zum Beispiel in Mosbach durch Bereitstellung von Flächen im Landeseigentum für Abhilfe sorgen könne.

Wie aus der zwischenzeitlich vorliegenden Antwort der Landesregierung hervorgehe, gebe es in Mosbach keine Grundstücke im Eigentum des Landes, die auf absehbare Zeit für den Wohnungsbau geeignet seien.

Dieser Sachverhalt enthebe das Land jedoch nicht von der Aufgabe, den sozialen Wohnungsbau stärker zu fördern, als es derzeit geschehe, so Georg Nelius.

Wie die Landesregierung in ihrer Antwort weiter ausführte, werde derzeit bereits durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ein umfassendes Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Orte geschaffen. Mit diesem Programm seien im Jahr 2018 mehr als 1000 Wohneinheiten gefördert worden.

„Dies klingt auf den ersten Blick gut, ist aber doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Tausend Wohneinheiten bezogen auf das ganze Land sind kaum geeignet, spürbare Entlastung zu bringen. Hier muss deutlich mehr getan werden“, so Nelius. Außerdem gehe aus den Angaben der Landesregierung hervor, dass sich im Neckar-Odenwald-Kreis zwar die Fälle der Eigentumsförderung erhöht hätten, die Förderzusagen für Mietwohnungen sich jedoch lediglich auf Modernisierungsmaßnahmen beschränkt hätten. „Das bringt Wohnungssuchenden gar nichts und weist sehr deutlich auf einen erheblichen Nachholbedarf hin“, so Nelius.

In seiner Anfrage hatte er außerdem Angaben zu bundeseigenen Flächen in Baden-Württemberg angefordert, was vom Finanzministerium des Landes wegen der Weigerung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), derartige Informationen zur Verfügung zu stellen, nicht beantwortet werden konnte. „Diese Weigerung unter Hinweis auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Bundesregierung keine Stellung zu Projekten in Zuständigkeit einer Landesregierung nehme, ist meines Erachtens eine nicht hinnehmbare Haltung der Bundesanstalt“, so Nelius und hinterfragte den Sinn einer solchen Verweigerungshaltung. Von der Bundesbehörde könne man durchaus Entgegenkommen erwarten.

Auch die Stadt Mosbach trägt nach Nelius’ Ansicht Verantwortung beim Thema Wohnungsbau. Auch sie müsse prüfen, welche in ihrem Eigentum befindlichen Grundstücke für eine Wohnbebauung infrage kommen. Denn das Vorhalten von unbebauten Grundstücken als Vermögensgegenstände gehöre „angesichts der Wohnungsnot bestimmt nicht zu den städtischen Aufgaben“, mahnte der Abgeordnete und Mosbacher Gemeinderat.

