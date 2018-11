Rumpfen.Der Rumpfener „Vorweihnachtsmarkt“ auf dem Hof der Familie Schwing findet am heutigen Samstag (der kulinarische Startschuss fällt um 12 Uhr) und am morgigen Sonntag statt. An den verschiedenen Ständen und Buden sind im Angebot: Schwippbögen, Honig, Gefilztes, Genähtes, Hüte, selbstgemachte Schnäpse, Adventskränze, Seifen, Marmeladen, Waffeln, Glühwein, Gestricktes, Liköre, Dekoartikel, Waffeln, Glühwein und Plätzchen.

VdK-Adventsfeier

Wagenschwend. Die Adventsfeier des VdK Wagenschwend/Balsbach für alle Mitglieder mit Partner findet am Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr im Gasthaus „Grüner Baum“, Hauptstraße 73, in Wagenschwend statt.

