Weihnachten beim Schwarzacher Hof

Schwarzach.Kunsthandwerk, Musik und Köstlichkeiten in anheimelnder Atmosphäre bietet der Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie am Sonntag, 9. Dezember, auf dem Schwarzacher Hof. Er beginnt mit einem Gottesdienst um 10 Uhr im Haus Luther, ab 11 Uhr finden Besucher rund um den Lindenplatz ein vielseitiges Angebot an Naturprodukten und Arbeiten des Kunsthandwerks aus der Johannes- Diakonie und aus der Region.

Von Wildgulasch mit Spätzle, Gulaschsuppe und Bratwurst über Kuchen und Waffeln bis Glühwein und Likör reicht das kulinarische Angebot. Nicht zuletzt wird auch musikalisch für Weihnachtsstimmung gesorgt. Im Luthersaal werden Bildgeschichten und Filme passend zu Advent und Weihnachten gezeigt. Außerdem werden dort Bücher und „Fair Trade“-Produkte zum Verkauf angeboten. Der Nikolaus wird auf dem Schwarzacher Hof nicht nur vorbeischauen, sondern sich Zeit nehmen für Fotos mit den Gästen.

