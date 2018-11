Weihnachtsmarkt am Wasserschloss

Elztal.Der Weihnachtsmarkt am Dallauer Wasserschloss findet traditionell wieder am ersten Adventswochenende statt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Samstag, 1. Dezember, um 16 Uhr. Am Sonntag, 2. Dezember, öffnet der Markt seine Pforten um 11 Uhr.

An den Verkaufsständen werden wie gewohnt eine große Anzahl an Holz- und Bastelarbeiten, Adventskränze, Lebkuchen, Handgestricktes, Elztaler Naturprodukte und vieles mehr angeboten. Bei der Tombola, die dieses Jahr im Wasserschloss ist, können Besucher ihr Losglück auf die Probe stellen und attraktive Preise mit nach Hause nehmen. Die Tombola ist geöffnet am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr. Der evangelische Kirchenchor und die Kapelle Edelweiß stimmen am Samstagabend ab 18 Uhr auf die bevorstehende Adventszeit ein. Das Schlosscafé ist am Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Gegen 14 Uhr unterhält der Männergesangverein Dallau und die „Singing Sisters“ mit weihnachtlichen Liedbeiträgen und um 15 Uhr kommt der Nikolaus. Ab 15.30 Uhr spielen Schüler der Musikschule Schifferdecker.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018