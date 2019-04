Weites Spektrum bei territorialen Aufgaben

Aglasterhausen.„Man kann durchaus sagen, dass es schon eine Tradition ist“, so die Bürgermeisterin von Aglasterhausen, Sabine Schweiger in ihrem Grußwort, „wenn die Kreisgruppe Rhein-Neckar-Odenwald des Reservistenverbandes zum wiederholten Mal ihre sicherheitspolitische Veranstaltung in der Sport- und Festhalle der Gemeinde durchführt.“ Und auch künftig, so Bürgermeisterin Schweiger, werden die Reservisten immer wieder gerngesehene Gäste im kleinen Odenwald sein.

Erneut hatten sich bemerkenswert viele Reservisten aus der Region auf den Weg nach Aglasterhausen gemacht, um im Rahmen der sicherheitspolitischen Arbeit des Reservistenverbandes sich über aktuelle Lage in der Bundeswehr zu informieren, aber auch um konkrete Informationen für die Reservistenarbeit zu gewinnen.

Diesmal begrüßte der Vorsitzende der Kreisgruppe, Oberstleutnant d.R. Wilfried Meissner, als Gastredner den Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, Oberst Christian Walkling aus Stuttgart. Er freute sich außerordentlich, dass die Kreisgruppe mit Oberst Walkling den obersten und entscheidenden Repräsentanten der Bundeswehr gegenüber der Landesregierung gewinnen konnte, der aus erster Hand einen Einblick über die Zusammenarbeit von Bundeswehr und Landesbehörden geben kann.

Schon das Thema „Territoriale Aufgaben: Von der Amtshilfe bis zum Einsatz bei Terrorlagen“ zeigte das weite Spektrum und die Vielschichtigkeit der Aufgaben auf, die die Bundeswehr im Rahmen der zivil-militärischen zu erbringen hat und auch zu erbringen bereit ist.

Hoher Abstimmungsbedarf

Eingebunden in die Struktur des Kommandos Streitkräftebasis, nimmt neben der Katastrophenhilfe, Schutz der Bevölkerung, Schutz der Infrastruktur, Host Nation Support (Unterstützung alliierter oder befreundeter Streitkräfte im eigenen Land) der Beitrag zur gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge einen wichtigen Teil der Aufgaben des Landeskommandos ein. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Grenzen, dass die Bundeswehr außer zur Verteidigung nur eingesetzt werden darf, soweit es das Grundgesetz ausdrücklich zulässt, sei ein hoher Abstimmungsbedarf mit den zivilen Behörden wie Technisches Hilfswerk, Polizei oder Rotes Kreuz notwendig. Allerdings, so führte Oberst Walkling aus, ist im Notfall keine Zeit für langfristige Abstimmungsverfahren. Daher sei ein ständiger Austausch zwischen Landeskommando und den Behörden Baden-Württembergs erforderlich. Die haben vor allem die vergangenen Übungen wie zum Beispiel „Getex 2017“ aufgezeigt. Im Weiteren beleuchtete Oberst Walkling alle Aufgabenbereiche seiner Dienststelle.

Eine rege Diskussion beendete den hochspannenden Vortrag und zeigte damit auch abschließend das hohe Interesse an sicherheitspolitischen Themen. In seiner kurzen Zusammenfassung verwies der Beauftragte für Sicherheitspolitik, Oberstleutnant a.D. Kubin darauf, dass Bedrohungslagen im Bewusstsein der Bevölkerung nicht an erster Stelle stehen, aber die Menschen im Lande sich im Notfall auf ein funktionierendes Notfallmanagement verlassen können müssen.

Mit der Überreichung eines Präsentes von Oberstleutnant d.R. Meissner an Oberst Walkling endete die gelungene Veranstaltung. hk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.04.2019