„Wenig Verständnis in der Bevölkerung“

Die vieldiskutierte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist seit dem 25. Mai in Kraft. Die FN fragten nach den Auswirkungen bei Stadtverwaltungen, Landratsamt und Banken nach.

Neckar-Odenwald-Kreis. Es sind fünf Buchstaben, die bei dem ein oder anderen für schlaflose Nächte gesorgt haben: DSGVO. Dahinter versteckt sich die Datenschutz-Grundverordnung, seit dem 25. Mai aktiv. Die verschärften Regeln um den Schutz von personenbezogenen Daten sorgen noch immer für einige Fragezeichen, denn: Es fehlt eine einheitliche, europaweite Rechtsprechung.

Ziel nicht erreicht

Das bemängelt auch Michael Schmitt, Datenschutzkoordinator der Stadt Buchen. „Es sollte zu einer Vereinheitlichung der Datenschutzrechte innerhalb der EU kommen. Dieses Ziel wurde nicht erreicht, da es vielerorts nationale Spielräume gibt“, erklärt er. Bei der Stadtverwaltung wurde für den Datenschutz eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Schmitt bespricht sich darin mit den jeweiligen Fachbereichsleitern. Da unter anderem die Informationspflicht alle Kommunen betreffe, wäre hier ein einheitliches Vorgehen wünschenswert, schlägt er vor. Die kommunalen Spitzenverbänden hätten begonnen, Formulare aus anderen Gemeinden auf einer gemeinsamen Plattform zur Verfügung zu stellen. „Denn es muss schließlich nicht jeder das Rad neu erfinden“, meint der Datenschutzkoordinator. Die komplette Umsetzung werde sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, meint Schmitt, da es in fast allen Bereichen noch keine Handlungshinweise gäbe. Zwar wurden die Mitarbeiter geschult und dies werde auch weiterhin geschehen, doch: „Der Verwaltungsaufwand ist um ein Vielfaches größer geworden. Für die Mitarbeiter kommen viele Melde-, Schulungs- und Dokumentationspflichten hinzu.“

Einen erhöhten Zeit- und Verwaltungsaufwand kann auch Helmut Hotzy von der Stadt Walldürn bestätigen. „Die Umsetzung ist aufwendig, auch wenn sich in der Praxis noch keine größeren Probleme ergeben haben“, teilt der Hauptamtsleiter mit. Die Stadt habe seit Inkrafttreten der Bestimmung beispielsweise allgemeine Hinweise auf der Homepage veröffentlicht. „In der Verwaltung wurden die Datenschutzerklärungen, also die Vordrucke, überprüft und ergänzt sowie ein Beauftragter bestellt.“ Die Beschäftigten seien im Rahmen einer Personalversammlung über das Thema sowie die Änderungen informiert und sensibilisiert worden.

„Sehr hohe Priorität“

„Fragen des Datenschutzes genießen beim Landratsamt selbstverständlich schon immer sehr hohe Priorität – dazu war das Amt ja auch schon durch die bestehenden rechtlichen Vorgaben verpflichtet“, so Jan Egenberger, Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit beim Landratsamt. Mit Inkrafttreten der DSGVO seien diese Aktivitäten durch die Bestellung einer Datenschutzbeauftragten noch einmal gebündelt worden. Sie informiere intern über die zusätzlichen Pflichten, die sich aus der DSGVO ergeben, und steuere die weiteren Maßnahmen zur Umsetzung der Verordnung. Die DSGVO sorge insgesamt für mehr Transparenz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere die Betroffenenrechte würden gestärkt. Ein Resultat dessen sei beispielsweise, dass bei der Erhebung personenbezogener Daten die betroffenen Personen eine umfassende Information erhalten. Darüber hinaus gebe es, als weiteres Beispiel, auch neue Vorgaben für Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern, also Dienstleistern, die im Auftrag des Landratsamtes personenbezogene Daten verarbeiten.

„Die Umsetzung der DSGVO, insbesondere die Sicherstellung der Betroffenenrechte sowie die Erstellung von flächendeckenden Verarbeitungsverzeichnissen, ist aufgrund der Größe und der vielen verschiedenen Aufgaben des Landratsamtes mit einem sehr großen Verwaltungsaufwand verbunden“, stellte Egenberger klar.

Enge Zusammenarbeit

„Die auf Einzelinstitutsebene durchgeführte Umsetzung der Rechtsgrundlagen erfolgte im genossenschaftlichen Finanzsektor in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken, den Regionalverbänden sowie dem genossenschaftlichen Rechenzentrum“, erklärte Georg Engels, Datenschutzbeauftragter der Volksbank Franken. Die Umsetzung der neuen Rechtsgrundlagen sei bei der Volksbank Franken fristgerecht erfolgt. „Nennenswerte Probleme ergaben sich keine“, so Engels. Allerdings finde man wenig Verständnis in der Bevölkerung für den formalistischen Aufwand, der für die neue DSGVO und auch viele weitere rechtliche Anforderungen betrieben werden müsse. „Die hieraus resultierende Informationsflut trägt weder zu einem besseren inhaltlichen Verständnis bei, noch ist es kundenseitig immer leicht, den aus der Regulierungswut resultierenden Nutzen der vermeintlich verbraucherschützenden Maßnahmen zu erkennen und nachvollziehen zu können“, kritisierte der Volksbank-Datenschutzbeauftragte.

„Die Berater sprechen ihre Kunden persönlich an und informieren sie über die Hintergründe, Rechte und Pflichten aus der DSGVO“, so die Sparkasse Neckartal-Odenwald auf FN-Anfrage. Auch entsprechendes Informationsmaterial habe man in Form von Informationsflyern und auf der Internetseite zur Verfügung gestellt. Der Sparkasse Neckartal-Odenwald gehe es darum, ihren Kunden transparent und offen darzulegen, welche Daten für welchen Zweck verarbeitet werden. Die DSGVO gebe neue und umfangreichere Informationspflichten vor, ebenso sei die Sparkasse als Verantwortlicher zu umfangreichen Dokumentationen verpflichtet. Die Verträge mit Auftragsverarbeitern, die personenbezogene Daten im Auftrag der Sparkasse verarbeiten, habe man neu abschließen oder ergänzen müssen.

Verlässliches Datenschutzrecht

Fragen bei der Umsetzung bestehen laut Sparkasse noch bei den teilweise unklaren oder auch unterschiedlichen rechtlichen Auslegungen der neuen Anforderungen. Auch die Aufsichtsbehörden hätten ihre Einschätzungen noch nicht umfassend dargelegt.

Daher könnten viele Aspekte derzeit noch nicht endgültig ausgelegt und eingeschätzt werden. „Hier erhoffen wir uns, dass sich die Auslegungen europaweit nivellieren und somit in der EU ein weitgehend einheitliches und verlässliches Datenschutzrecht etabliert“, heißt es abschließend bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald. ms/borg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018