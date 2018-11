Weniger Zweifel und mehr Mut gefordert

100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts denken Frauen aus der Region unterschiedlich über die Gleichberechtigung und über das Thema Frauenquote.

Neckar-Odenwald-Kreis. Es war ein langer und steiniger Weg, ehe am 19. Januar 1919 erstmals Frauen wählen und gewählt werden durften. Seitdem hat sich vieles in der Gesellschaft getan, doch noch immer gibt es in manchen Bereichen eine unterschiedliche Behandlung zwischen Männern und Frauen – oder? Wie stehen Frauen aus der Region dazu und welche Erfahrungen – egal ob positiv oder negativ – haben sie in ihrer beruflichen oder politischen Laufbahn gemacht? Und wie ist deren Meinung zur Frauenquote? Die Fränkischen Nachrichten fragen nach. Heraus kamen ganz unterschiedliche Antworten, beispielsweise auf die Frage, wie weit die Gleichberechtigung in der heutigen Gesellschaft ist.

„Es hat sich sehr viel in den vergangenen Jahren getan, gerade im privaten Bereich. Beruflich sieht das aber anders aus“, findet etwa Sabine Philipp-Raquet. Sie ist Vorsitzende des Unternehmerinnenforums Neckar-Odenwald und hört von anderen Frauen oft davon, dass sich diese nicht gleichgestellt und ernst genommen fühlen. Auch das Thema schlechte Bezahlung sei nach wie vor nicht abgearbeitet. „Die Männerwelt öffnet sich nur langsam. Nur ein Teil hat erkannt, dass in der Führungsebene ein Zusammenwirken von Frauen und Männern der erfolgreichere Weg ist, zumindest zeigt das meine Erfahrung.“ Erfolg sei für einige nach wie vor eine reine Männerqualität. Doch das liege auch an den Frauen selbst, findet sie. „Das liegt auch oft daran, was sie selbst wollen und sich zutrauen. Und das ist oft eben nicht eine Führungsposition“. Frauenquoten hält Philipp-Raquet nicht für den richtigen Schritt. Das Arbeitsfeld Führungsposition müsste machbarer sein für weibliche Angestellte. „Die Kindererziehung ist oft ,Frauensache’. Es müssten bessere Betreuungsmöglichkeiten geschaffen und Absicherungen getroffen werden, damit sich Frauen wegen der Doppelbelastung nicht von Führungsjobs zurückziehen“, meint sie. Doch auch für männliche Arbeitnehmer müsse mehr getan werden, sagt sie, und fordert von Arbeitgebern mehr Offenheit zur Elternzeit für beide Seiten. „Auch hier herrscht oft ein veraltetes Verhalten. Männer, die Elternzeit eingefordert haben, mussten sich dann Fragen anhören wie: Wollen sie kein Geld verdienen? Auch das ist keine Gleichbehandlung.“ Bei ihrer Arbeit als Vorsitzende des Unternehmerinnenforums bekäme sie unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema zu hören. Manche fühlten sich absolut gleichberechtigt, andere wiederum fühlten sich nur unter Frauen wohler und trauen sich nicht, „in einer Männerdomäne ihre ehrliche Meinung zu sagen.“ Manche hätten mit der Selbstständigkeit eine gute Möglichkeit gefunden, Familie und Beruf miteinander zu verbinden und sich frei zu verwirklichen.

Im Gegensatz zu ihr hält Sabine Schweiger die Frauenquote für durchaus notwendig. „Ich selbst dachte immer: Eine solche Quote ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Gesellschaft, das brauchen Frauen nicht. Aber mittlerweile bin ich eher ernüchtert. Frauen muss man tatsächlich manchmal zu ihrem Erfolg ,zwingen’“, meint die Bürgermeisterin von Aglasterhausen. Sie diskutiere häufig mit talentierten Frauen und erzähle über ihre Arbeit. „Aber bis heute bin ich die einzige weibliche Bürgermeisterin im Neckar-Odenwald-Kreis. In ganz Baden-Württemberg sind wir gerade mal 90 Frauen von über 1000 Kollegen.“ Wieso das so ist? Das fragt sie sich selbst auch. Die Hälfte der Gesellschaft sei weiblich, doch das spiegele sich im kommunalpolitischen Bereichen nicht wider. „Hier überlassen Frauen die Verantwortung den Männern, statt auch Verantwortung zu übernehmen. Die Frauen stehen sich dabei oftmals im Wege. Hier wäre meines Erachtens eine Quote wirklich hilfreich“, so Schweiger. Für sie ist klar: „Liebe Frauen, wir sind doch auch unseren Groß- und Urgroßmüttern etwas schuldig, denn sie haben vor 100 Jahren sicher nicht dafür gekämpft, dass wir nur Männer wählen dürfen!“ Bei ihrer Kritik denkt sie jedoch auch an ihre eigene berufliche Laufbahn, die „auch die typischen weiblichen Schlenker und Umwege über Stunden- und Halbtagsbeschäftigungen“ hatte. Und die fatalen Anreize der Steuerklasse Fünf hätten bei vielen Ehepaaren durch die wohlmeinenden Ratschläge der Steuerberater damals – und leider auch heute – dafür gesorgt, dass viele Frauen gar nicht voll ins Berufsleben eingestiegen seien. „Das trifft auch auf mich zu“, sagt die Bürgermeisterin. Sie habe sich als Diplom-Volkswirtin zusätzlich auf Ehrenamtsebenen eingebracht, doch bei aller Wertschätzung und Erfahrungsgewinn: „Mit Ehrenamt verdienen Frauen kein Geld und damit auch keine Rentenansprüche“.

Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht auch Karin Fleischer von der Volksbank Franken wie Philipp-Raquet und Schweiger noch Verbesserungsbedarf. Die Familienphase sei wie ein Karrierebruch. Für ihre eigene Laufbahn seien frühzeitige Ziele, die sie unbedingt erreichen wollte, entscheidend gewesen. „Das ,eigene Wollen’ stand immer im Mittelpunkt“, erklärt das Vorstandsmitglieder der Bank. „Insgesamt habe ich bestimmt mehr getan, als es von einem Mann erwartet worden wäre“, meint sie und zählt dazu unter anderem neue berufliche Herausforderungen und nebenberufliche Weiterqualifizierung. Ihrer Erfahrung nach müssten sich Frauen in einer Führungsrolle beweisen und mehr dafür tun, in dieser Position akzeptiert zu werden. Negative Erlebnisse habe sie zwar nicht in ihrer Laufbahn gemacht, aber: „Ich stoße immer wieder auf überraschte Gesichter, wenn ich mich als Vorstand vorstelle. Zudem musste ich mit viel ,Augenzwinkern’ darüber hinwegsehen, dass ich anfangs oft mit ,Herr Fleischer’ angeschrieben wurde. In der heutigen Gesellschaft ist es eben noch nicht üblich, dass eine Frau eine Vorstandsposition ausfüllt.“ Sie sei jedoch kein Verfechter der Frauenquote, die Qualifikation der Person müsse im Mittelpunkt stehen. „Ich finde es viel wichtiger, Mitarbeiter geschlechtsunabhängig zu fördern und es zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, dass Frauen gleiches zugetraut wird wie Männern“, fordert Fleischer.

Die Verankerung von festen Rollenbildern sieht auch Amelie Pfeiffer, Kreisvorstandssprecherin der Partei Bündnis 90/Die Grünen, als einer der Gründe für eine Gleichberechtigung, „die noch nicht am Ziel angekommen ist“. Bei einer politischen Laufbahn falle es vielen Frauen schwer, sich als Kandidatin aufstellen zu lassen. Zu starke Bescheidenheit käme dann zum Vorschein, findet Pfeiffer. „Dann heißt es häufig ,Ich bin doch gar nicht qualifiziert genug’, aber wie oft fragen sich das die männlichen Kandidaten?!“ Manche würden sich auch deswegen nicht trauen, um nicht ihren Ehemann vor den Kopf zu stoßen.

Die unterschiedlich wahrgenommen Verantwortung für die Kinderbetreuung sei unter anderem dafür verantwortlich, dass sich mehr Männer als Frauen in Führungspositionen befänden. Eine Frauenquote sei deshalb notwendig, damit Sitzungen in der Politik beispielsweise zu familienfreundlicheren Zeiten angeboten und den Frauen mehr Vorbilder geschaffen werden können. „Ich wünsche mir, dass viele Frauen, 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts, sich der Verantwortung stellen, an unserer Demokratie mitzuwirken, und sich für eine Kandidatur aufstellen lassen“, findet die Vorstandssprecherin. „Gerade in der heutigen Zeit, in der Bewegungen die Gesellschaft spalten wollen, braucht es mutige Frauen in den politischen Gremien.“

