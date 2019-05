Werkrealschüler in der Hauptstadt

Walldürn.Die beiden 9. Klassen der Auerberg-Werkrealschule waren auf Abschlussfahrt in Berlin. Noch einmal Kraft tanken vor den schriftlichen Abschlussprüfungen im Mai und ein letztes Mal als Klasse gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse fürs Leben sammeln. 27 Schüler der beiden neunten Klassen der Auerberg-Werkrealschule machten sich gemeinsam mit ihren Lehrern Lena Lauer und den beiden Klassenlehrern Matthias Müller und Jan Steinbach aus diesem Grund auf den Weg nach Berlin. Die drei Tage in der aufregenden und bunten Stadt, die so viel zu bieten hat, waren mit verschiedenen Angeboten ausgefüllt. Auf dem Programm standen etwa der Besuch einer Veranstaltung der Blue Man Group oder eine Stadtrundfahrt und Stadtführung. Für die Schüler war die dreitägige Fahrt nach Berlin ein gelungener Abschluss ihrer Schulzeit an der Auerberg- Werkrealschule, auch wenn es im Mai bei den schriftlichen und im Juli bei den mündlichen Hauptschulabschlussprüfungen noch einmal ernst wird. Sofie Burger

