Wertvolle Anregungen für den Alltag mitgenommen

Neckar-Odenwald-Kreis.„Wir haben bei vielen Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber auch wertvolle Anregungen mitgenommen“, lautet das Fazit der Chefärzte, des Ärztlichen Leiters Dr. Harald Genzwürker, Klinikchef Norbert Ahrens und des Aufsichtsratsvorsitzenden Landrat Dr. Achim Brötel nach den vier Stationen des Gesundheitsdialogs, der in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist.

Wohnortnahe Versorgung

Der bleibende Eindruck entstand in Limbach, Haßmersheim, Osterburken und Schefflenz vor allem durch die kurzweiligen Präsentationen der Verantwortlichen, wobei der Landrat einen Einblick in das komplexe System der Krankenhausfinanzierung gab. Ahrens erläuterte die Bedeutung der Kliniken als Ganzes, bevor die Chefärzte mit großer Freude in ihr Fachgebiet einführten. Vielen Zuhörern wurde so erstmals das komplette Spektrum der Kliniken aufgezeigt. Deutlich wurde dabei wie wichtig die Kliniken für die Versorgung der Bevölkerung sind. „Man möchte sich gar nicht vorstellen, was mit den jährlich 60 000 stationär und ambulant versorgten Patienten passieren würde, wenn es unsere Kliniken nicht mehr gäbe“, so der Landrat.

Zertifizierungen

Punkten konnten die Chefärzte, allesamt ausgebildet an Universitäts- und Großkliniken, mit dem Hinweis auf die medizinischen Kompetenzen ihrer Teams, die erreichten Zertifizierungen unterschiedlichster Bereiche und die enge Anbindung an die Universitätsklinik Heidelberg, da beide Standorte inzwischen Akademische Lehrkrankenhäuser sind. Die rund 200 Teilnehmer waren diskussionsfreudig, stellten Fragen und gaben Anregungen zu Verbesserungen im Klinikalltag. „Wir nehmen diese gern mit und versuchen sie, wo immer möglich, umzusetzen“, so Norbert Ahrens und Dr. Harald Genzwürker.