„Wille zur Erneuerung ist da“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Georg Nelius griff diesen Gedanken auf und stellte klar, dass die Politik es auch nicht allein schaffe, das als richtig Erkannte zur Zufriedenheit aller Bürger zu lösen. Gerade mit der nun in Kraft getretenen Koalitionsvereinbarung sei vieles neu angedacht, Vieles in einem Erneuerungsprozess in Bewegung, aber globale Veränderungen und Bedrohungen wirkten immer mehr in die einzelnen Regionen hinein und brächten neben neuen Chancen auch neue Entwicklungen, die als Bedrohung empfunden würden. MdL Nelius brachte einige Vorgaben der Koalitionsvereinbarungen, aus denen hervorgehe, dass der politische Wille zur Erneuerung da sei, aber nur langsam umzusetzen sei. So fordere der Bürger oft andere Prioritäten, als die Politik es umsetzen könne. Nelius betonte, dass die neue Regierung dies angehen werde, mit deutlicher Handschrift der Sozialdemokraten, denn „die SPD hat die Kraft, beides zu tun: sich inhaltlich und organisatorisch zu erneuern und gleichzeitig Fortschritt für Millionen Menschen in unserem Land zu schaffen“.

Der Abgeordnete sprach im Weiteren das Ziel der Vollbeschäftigung, die Abschaffung befristeter Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund, das Recht auf Rückkehr in Vollzeit und die Aufwertung sozialer Berufe an. Man dürfe auch nicht zusehen, wie sich Antidemokraten in unserem Land breitmachen. Auch dafür begehe man den Maifeiertag, nicht nur für gute Arbeit, Gerechtigkeit und eine solidarische, weltoffene Gesellschaft. rt

