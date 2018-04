„Wir machen mehr als wir müssten“

Anzeige

Im Fall von KWO kommt das Material nach Sansenhecken. Michels sprach von einer Größenordnung von etwa 2800 Tonnen, wobei die Menge zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehe, sondern erst nach dem Rückbau und den Messungen.

Alles laufe komplett nach Plan ab, und noch sorgfältiger als vorgeschrieben, betonte der Minister. „Bei der Freimessung des Materials machen wir mehr als wir müssten“, so Untersteller nachdrücklich. In einem freiwilligen Prozess würden zusätzliche Gutachten angestoßen.

Das zu deponierende Material werde stark zerlegt, erläuterte Michels weiter, und in einer 1,5 mal 1,5 Meter großen Schleuse untersucht. Nur, was dann unter zehn Mikrosievert habe, komme in Bigpacks nach Sansenhecken. Die Messung werde per Video festgehalten, auch die Einlagerung selbst werde dokumentiert. „Wir wollen Transparenz schaffen“, so der Minister.

Der Prozess der Untersuchung werde in den nächsten Monaten angestoßen, erklärte Jörg Michels. Ein Datum für die Anlieferung des Materials in Buchen könne er noch nicht nennen. sab

