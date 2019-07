„Wir verlieren heute insgesamt 202 Jahre Kreistagserfahrung“

Neckar-Odenwald-Kreis.„Insgesamt verlieren wir in Gestalt der 17 ausscheidenden Kollegen heute sage und schreibe 202 Jahre Kreistagserfahrung“, erklärte Landrat Dr. Achim Brötel, als er im Rahmen der Kreistagssitzung am Mittwoch zum Thema Verabschiedung kam. Fast ein Viertel der 202 Jahre entfalle auf Karl Heinz Neser (siehe weiteren Bericht). „Alle ausscheidenden Kreisräte haben ein gutes Stück Geschichte des Kreises mitgestaltet“, lobte Brötel und dankte für die engagierte Mitarbeit und die Unterstützung, die sie dem Team im Amt und ihm persönlich zukommen ließen. Teils traten sie nicht mehr an, teils wurden sie nicht wieder gewählt.

Dann rief der Landrat die Ausscheidenden zu sich, dankte mit Handschlag sowie Umarmung und überreichte ein „Odenwälder Käseherz“ aus der Kirchenkäserei in Sindolsheim samt „Herzbrot“ von der Bäckerei Müssig aus Walldürn. Als erster wurde Jo Barzen aus Mosbach (FWV) verabschiedet, der dreieinhalb Jahre im Gremium war, gefolgt von Fraktionskollege Heribert Fouquet, der es auf stolze 20 Jahre brachte. Brötel lobte seine Mitarbeit unter anderem im Aufsichtsrat der Kliniken, die sicher manchmal einem Spagat gleich gekommen sei.

Zwei Wahlperioden war Eva Maria Grimm (CDU) aus Billigheim Kreisrätin, Adalbert Hauck (CDU), Bürgermeister von Höpfingen, dessen Hauptbetätigungsfeld der Schulausschuss gewesen sei, scheidet nach einer Periode aus.

Zehn Jahre gehörte Theo Häfner (CDU) aus Buchen dem Kreistag an. Ihm bescheinigte Brötel unter anderem „Bürgergeist“ im besten Sinne des Wortes. Mosbachs OB Michael Jann (CDU) verlässt das Gremium nach 15 Jahren und wurde vom Landrat als exzellenter Fachmann für Soziales und guter Freund verabschiedet. Sein Amtsvorgänger und Parteikollege Gerhard Lauth gehörte dem Kreistag 20 Jahre an. Auch mit ihm verbindet Brötel vieles – Stichwort Verwaltungsreform.

Dem „leidenschaftlichen Hettinger Kommunalpolitiker“ Volker Mackert (CDU) dankte Brötel nach zwei Amtsperioden für seine offene Art. Joachim Mellinger (SPD, zehn Jahren) lobte er als vielfach engagierten Ehrenamtler. Georg Moser (Grüne), „Pragmatiker mit Herz“ aus Steinbach, geht nach einer Periode, Xaver Nafz (CDU) aus Osterburken wirkte zehn Jahre im Gremium „bohrend“ mit. Als verlässlichen Mitstreiter lobte Brötel den nach zehn Jahren ausscheidenden Bürgermeister von Hüffenhardt, Walter Neff (SPD).

„Kurzstreckensprinter“ im Kreistag mit nur zwei Jahren sei Manfred Röckel (FWV) gewesen, der einen neuen Wirkungskreis in Wertheim habe. Fehlen werde auch Dorothee Roos (Grüne) Mosbach, die nach zehn Jahren aufhört: „Ein kluger Kopf mit guten kreativen Ideen“. Bereits am Morgen hatte Ravensteins Bürgermeister Hans-Peter von Thenen (FWV) sein Präsent erhalten. Er hört nach fünf Jahren auf. Den „verlässlichen Mitstreiter“ Nicolai Waschitschek (CDU) aus Mosbach verabschiedete Brötel nach zehn Jahren. „Bleiben Sie uns und vor allem dem Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt weiter gewogen“, wünschte sich Brötel von allen Scheidenden.

Für mindestens 20 Jahre Kreistagszugehörigkeit verlieh Dr. Brötel die Verdienstmedaille des Landkreistags in Bronze an Norbert Bienek, Alois Gerig, Gerhard Lauth, Heribert Fouquet, Karlheinz Graner und Georg Nelius. Thomas Ulmer und Uwe Stadler erhalten die silberne Medaille für 30 Jahre. Brötel dankte allen für ihre Arbeit. sab

