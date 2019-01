Neckar-Odenwald-Kreis.Die Fleckviehzüchter aus dem gesamten Landkreis trafen sich in Balsbach zu ihrer Jahresversammlung. Über das aktuelle Thema „Blauzungenkranket“ referierte Dr. vet. Uhlenbruck vom Tiergesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg.

Da diese Tierseuche erstmals 2006 in Europa nachgewiesen wurde, hatten zunächst alle Bekämpfungsmaßnahmen das Ziel, die Seuche in Europa wieder zu tilgen. Mittlerweile ist aber fast ganz Europa „durchseucht“ somit ist es keineswegs überraschend, dass auch in Baden-Württemberg Rinder positiv getestet wurden. Auf Menschen sei die Seuche nicht übertragbar und auch bei den Tieren ist der Verlauf meist glimpflich und wird vom Tierhalter oft gar nicht erkannt.

Nachdem das Virus im Landkreis Rastatt nachgewiesen wurde, gibt es auch im Neckar-Odenwald-.Kreis Transportbeschränkungen, um ein weiteres Ausbreiten der Seuche einzuschränken. Um die Tiere zu schützen, ist eine Impfung möglich und auch empfehlenswert. Geimpfte Tiere unterliegen keiner Transportbeschränkung. Es gibt allerdings zwei Varianten des Virus: Typ 4 und Typ 8, für die jeweils ein eigener Impfschutz erforderlich ist.

Der Veterinärexperte geht davon aus, dass es kaum gelingen wird, die Seuche auszurotten. „Wir werden wohl damit leben müssen“ so Dr. Uhlenbruck.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung begrüße der Vorsitzenden Matthias Rechner die zahlreich erschienene Fleckviehzüchter. Es folgten ein Rückblick und der Geschäftsbericht, der von Bernhard Heim vorgetragen wurde. Lothar Spies konnte anschließend solide Zahlen in seinem Kassenbericht vermelden. Kassenprüfer Peter Henrich nahm die Entlastung vor.

Am 22. Februar findet wiederum eine Lehrfahrt statt, die in den Raum Ansbach führt. Es wird ein herausragender Fleckviehzuchtbetrieb aufgesucht und auch ein Hof mit Bullenmast. Zu der Fahrt sind auch gerne Nichtmitglieder eingeladen. Grußworte von der Gemeinde Limbach überbrachte Bürgermeister Thorsten Weber. der den Landwirten für ihre Arbeit dankte, die aufgrund der Trockenheit und der Mindererträge in 2018 besonders schwierig war. Albert Gramling, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes erinnerte an die Bedeutung regionaler Einrichtungen, insbesondere ging er auf den Schlachthof in Schefflenz ein, der letztlich sehr wichtig sei für alle Tierhalter in der Region. Bernhard Heim vom Fachdienst Landwirtschaft machte keinen Hehl daraus, dass man mit den Entschädigungsregelungen des Bundes hinsichtlich der Trockenheitsschäden nicht glücklich sei und kaum ein Betrieb in der Region entschädigt wurde. Zur Umsetzung der neuen Düngeverordnung würden im Februar noch Schulungen und Informationsveranstaltungen angeboten.

Für insgesamt sehr gute Leistungen in der Tierzucht lobte Michael Schmitt von der Rinderunion Baden-Württemberg die Fleckviehzüchter. In 2018 konnte die Milchleistung im Verband auf einen Durchschnittswert von 7900 Kilogramm gesteigert werden. Auch die Lebensleistung vieler Kühe sei beeindruckend und trage zur entscheidend zur Wirtschaftlichkeit der Milcherzeugung bei.

