Wonnemonat in Reinform

Odenwald-Tauber.„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus“, so heißt es in einem alten Frühlingsgedicht von Emanuel Geibel aus dem Jahr 1841. Auch an den Waldlichtungen landauf landab sind noch für kurze Zeit die Maiglöckchen zu sehen. Der botanische Name lautet Convallaria majalis. Die Blütenstengel können bis zu 25 Zentimeter groß werden. Die weißen glockenförmigen Blüten riechen gut und erzeugen im Zimmer einen angenehmen Duft. Bild: Torsten Englert