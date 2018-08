Zeit für Mut – das tut gut

Anzeige

In dem, wie Jesus hier mit den Jüngern umgeht, wird Gottes Art, mit den Menschen umzugehen, sichtbar. Gott sieht auf die Menschen, er weiß wie das Leben manchmal anstrengend sein kann. Und deshalb hat er nicht nur die Tage der Arbeit geschaffen, er hat auch die Zeit der Ruhe eingebaut, den Sabbat, den Tag ohne Geschäft und mit der Zeit, die für den Menschen und für mehr Menschlichkeit da ist.

Diese Wirklichkeit können alle spüren, die heute stressgeplagt durchs Leben gehen. Es gibt viele kleine Schritte, die uns dabei helfen. Gerade die Sommerzeit lädt dazu ein, immer mal wieder raus zu gehen, die Natur zu bestaunen und wahr zu nehmen, was uns da Großartiges geschenkt ist. Und wer die Einladung Jesu annehmen will, kann gerne zu ihm kommen, mal in eine Kapelle oder Kirche gehen und einfach bei ihm sein. Das ist die Zeit, in der man spüren kann, wie gut es tut, wenn einer da ist, der einem versteht und nicht mit neuen Forderungen kommt. Manchmal genügt es auch, die Gelassenheit des Sommers und der Ferienzeit zu genießen, indem ich mir die Zeit nehme, die Dinge wahrzunehmen, die mir begegnen. Das können spielende Kinder sein, die froh und vergnügt auf der Straße mit Kreide ein Bild malen. Das kann der Whats-App-Gruß eines lieben Menschen sein, der an mich denkt. Das kann ein Schmetterling sein, der vorbeiflattert und in den schönsten Farben glänzt.

In diesen kleinen Dingen steckt Großes, denn sie tun gut und schenken neuen Mut. Das ist bei Jesus inclusive wenn er einlädt: Kommt zu mir und ruht ein wenig aus.

Pfarrer Stefan Schaaf, Mosbach

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.08.2018