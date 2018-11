Zu einer festen Größe geworden

Reisenbach.Auch in diesem Jahr heulen am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, die Schlittenhunde im Mudauer Ortsteil Reisenbach. Täglich ab 9 Uhr werden Rennen mit internationaler Beteiligung in verschiedenen Klassen und Kategorien ausgetragen. Das Reisenbacher Rennen ist zu einer festen Größe im Rennsportkalender geworden und findet in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Dabei werden wieder mehrere hundert Schlittenhunde und die „Musher“, die mit ihren Gespannen über die Piste fetzen, zu bestaunen sein.

Die atemberaubenden Geschwindigkeiten und die Kraft der Schlittenhunde werden die zahlreichen Zuschauer faszinieren. Der Baden-Württembergische Schlittenhundesportclub und der Förderverein TV Reisenbach bieten wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

