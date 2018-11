Zu Fuß mit einem Motoroller unterwegs

Mosbach.Zu einem außergewöhnlichen Fall wurden Beamte des Polizeireviers Mosbach in der Nacht auf Mittwoch gerufen. Ein Zeuge hatte der Polizei kurz nach 1 Uhr mitgeteilt, dass sich zwei Männer an einem Stromkasten im Gewerbepark „Techno“ bei Asbach schlafen gelegt haben. Die Beamten trafen die Männer an und waren über den Grund, warum sich die aus dem Raum Würzburg stammenden Personen bei nahezu frostigen Außentemperaturen einen solch außergewöhnlichen Schlafplatz ausgesucht hatten, einigermaßen überrascht. Im Gespräch kam heraus, dass der 46-Jährige und der 21-Jährige am Sonntag einen Motorroller im Landkreis Karlsruhe gekauft haben.

Nicht zugelassen

Da der Roller nicht zugelassen war und für einen Rücktransport offenbar keine andere Möglichkeit bestand, traten die beiden den rund 150 Kilometer weiten Rückweg zu Fuß an. Dieser Marsch hatte die beiden Unterfranken nun bis in den Neckar-Odenwald-Kreis geführt. Da es für eine Übernachtung im Freien zu kalt war und keine alternative Schlafmöglichkeit für die zwei durchgefrorenen Männer bestand, ermöglichten die Beamten den beiden, dass sie sich ausnahmsweise für den Rest der Nacht im Vorraum des Polizeireviers in Mosbach ausruhen und vor allem aufwärmen konnten. Um die weitere Rückreise und den Rücktransport des Rollers müssen sich beide aber selbst kümmern. Den Kauf des nächsten Fahrzeugs werden beide wohl besser planen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018