Walldürn.Mehr Alkohol als erlaubt hatte ein Autofahrer getrunken, der am Sonntag, gegen 22 Uhr, von Beamten des Polizeireviers Buchen in der Waldstraße in Walldürn kontrolliert worden ist. Der 50-Jährige war mit einem Volkswagen unterwegs, als er von den Beamten angehalten und überprüft wurde.

Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille, weshalb der Mann mit zum Polizeirevier kommen musste. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab, dass der Mann vor der Fahrt zu viel getrunken hatte. Der 50-Jährige sieht nun einem Fahrverbot und einem Bußgeld entgegen.