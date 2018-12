Zum Nachdenken über friedlichere Welt angeregt

Neckar-Odenwald-Kreis.„Guten Abend und herzlich willkommen an Ihrem Abend. Wir sagen Ihnen heute Danke“ – mit diesen Worten begrüßte Folkhard Krall, Dekan des evangelischen Kirchenbezirk Mosbach, die rund 400 ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in der Alten Mälzerei Mosbach, rund 300davon aus dem Beztirk Mosbach/Buchen. Eingeladen hatten die evangelischen Kirchenbezirke Mosbach, Adelsheim-Boxberg, Neckargemünd-Eberbach und Kraichgau. „Heute sollen Sie unsere Gäste sein, wo Sie doch in den letzten vier Jahren so oft zu freundlichen Gastgebern geworden sind“, führte der Dekan weiter aus. Das ehrenamtliche Engagement in den Kirchenbezirken sei überwältigend gewesen.

Seit vier Jahren gute Gastgeber

Die Ehrenamtlichen hätten die vielen Menschen, die in den letzten Jahren aufgrund von Krieg und Zerstörung aus ihren Heimatländern fliehen mussten, willkommen geheißen und in den Gemeinden Raum und Zeit für Begegnungen geschaffen. „Sie unterstützen die Menschen bei der Ankunft, dem Asylverfahren, dem Alltag in einem neuen Zuhause und sind Türöffner und Brückenbauer in die Gemeinden und die Gesellschaft“, so der Dekan.

Folkhard Krall dankte den Helfern aber auch für ihren Mut, die ehrenamtlichen Aufgaben übernommen zu haben, ohne zu wissen, wie lange die Hilfe benötigt werden würde. „Sie haben die Aufgabe angepackt, sich gegenseitig gestärkt, ein Gefühl des Zusammenhalts geprägt und wie heißt es in der Bibel: Einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei“ – für diese Erfahrung dankte er den Ehrenamtlichen im Namen der Kirchenbezirke ausdrücklich.

Beeindruckendes Stück

Sein Wunsch am Ende der Rede für einen inspirierenden und berührenden Abend sollte die Berliner Compagnie gerecht werden. „Anders als du glaubst“ hieß das Theaterstück, dass die Compagnie auf die Bühne der Alten Mälzerei brachte. Die Protagonisten sind eine fromme Muslima, eine gläubige Christin, ein gottesfürchtiger Jude, ein linker Atheist und ein eingefleischter Skeptiker. Ausgerechnet sie finden sich gemeinsam nach einem tödlichen Anschlag im postmortalen Niemandsland wieder. Ist es die Vorhölle? Der Weg ins Paradies? Natürlich streiten sie. Wie auf Erden, so im Himmel. Bis sie bemerken, dass ihnen eine gemeinsame Aufgabe gestellt wurde.

Eine abenteuerliche Reise führt sie zu den irdischen, menschengemachten Orten der Hölle. Die Hungerlager Afrikas, die Krisengebiete in Mali, Somalia, Nigeria und Ghana, aber auch Israel/Palästina standen auf der Besucherliste. Sie versuchen zu helfen, aber was an den gezeigten Schauplätzen geschieht, hängt oft von Entscheidungen anderswo ab. So ist es den Protagonisten nicht vergönnt, den Regierungschef in Afrika, der sich Forderungen des Internationalen Währungsfonds widersetzt und Sozialreformen anstrebt, zu retten. Ebenso scheitert die Muslima mit dem Versuch, die Ermordung eines Touristen durch Al-Qaida zu verhindern.

Was bleibt also den großen Religionen am Ende? Eine Lösung präsentierte das Stück nicht, aber den Ausblick auf eine mögliche Verbesserung. Toleranz, Menschlichkeit und die gemeinsame Friedensarbeit bilden die Hoffnung, aber auch die Herausforderung für alle, an diesen Zielen zu arbeiten.

„Ein Stück mit Tiefgang. Es hat mich sehr berührt“, sagte eine der Ehrenamtlichen nach der Aufführung. „Ein rundum gelungener Abend. Ich habe es als Stärkung empfunden, mit so vielen anderen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen den Abend genießen zu dürfen“, äußerte eine weitere Besucherin. Die Organisatorinnen des Abends, Nancy Gelb, Kirchenbezirksbeauftragte für Flucht und Migration der Kirchenbezirke Mosbach und Adelsheim-Boxberg, sowie ihre Kollegin Marie Adrian, Ansprechpartnerin für ehrenamtliche Helfer beim Diakonischen Werk Kraichgau fassten den Abend so zusammen, „Ein beeindruckendes Stück. Mit den einfachsten Mitteln, viel Fantasie und einer großen Spiellaune hat uns die Berliner Compagnie durch alle Höhen und Tiefen ihrer Reise mitgenommen, aufgerüttelt und uns zum Nachdenken über eine friedlichere Welt angeregt“.

