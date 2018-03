Zusammenstoß abgewendet

Anzeige

Seckach.Nur durch eine Vollbremsung bis in den Stillstand konnte eine 38-jährige Audi-Fahrerin am Dienstagabend eine Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Bödigheim und Seckach, in Höhe des Seckacher Sportgeländes, verhindern. Die Frau war in Richtung Seckach unterwegs, als ihr plötzlich auf ihrem Fahrstreifen ein schwarzer Audi A 3 entgegenkam, dessen Fahrer gerade mehrere Fahrzeuge überholte. Durch das Bremsmanöver der Audi-Fahrerin schaffte es der Unbekannte, wiedereinzuscheren, so dass ein Unfall knapp verhindert wurde. Obwohl er den Vorfall bemerkt haben müsste, fuhr er in Richtung Bödigheim davon. Der schwarze Audi soll als Kennzeichen die Buchstabenkombination MOS-HY haben. Die Zahlen sind nicht bekannt. Zeugen, weitere Geschädigte und Personen, die Hinweise zum Audi A 3 geben können, sollen sich unter Telefon 0 62 81 / 90 40 beim Polizeirevier Buchen melden.