Zwei Personen schwer verletzt

Neckargerach.Zwei schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag bei Neckargerach. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 26-Jähriger mit seinem VW gegen 12.30 Uhr die B 37 von Mosbach in Richtung Eberbach. Die Beamten vermuten in ihrer Mitteilung, dass er infolge einer Unachtsamkeit mit seinem Wagen nach rechts auf den Grünstreifen gelangte. Beim Gegenlenken brach das Fahrzeug aus, stieß gegen einen Hang und überschlug sich. Der 26-jährige Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Beifahrerin wurde, ebenfalls schwer verletzt, mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die B 37 war zeitweise vollgesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.09.2018