Zweiten Sitz als Ziel ausgerufen

Neckar-Odenwald-Kreis.Die FDP Neckar-Odenwald wählte in Mosbach ihre Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai (siehe Infobox). Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Schwerpunkte des Kreiswahlprogrammes für den Neckar-Odenwald beraten. Für alle sieben Wahlkreise seien „hervorragende Kandidaten“ gefunden worden, freute sich der Kreisvorsitzende Achim Walter. Ziel der Liberalen sei es, im neuen Kreistag möglichst mit einem zweiten Sitz im Kreistag liberale Flagge zu zeigen.

Liberale Gesichtspunkte

Die Partei will die Meinungsbildung und die Entscheidungen im Neckar-Odenwald-Kreis nach liberalen Gesichtspunkten bereichern und voranbringen. Sie will sich außerdem für den Ausbau der Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche einsetzen. Der Neckar-Odenwald-Kreis solle sich darüber hinaus nach Ansicht der anwesenden Mitglieder noch stärker für die regionale Ausbildung in Handwerk und Industrie engagieren.

Mit einer deutlich verjüngten Kandidatenliste und neuen Ideen möchten die Freien Demokraten den Landkreis zunehmend attraktiver für junge Menschen im Bereich Studium und Freizeit gestalten. Die Sicherung der Gesundheitsversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis ist den Liberalen ebenfalls wichtig. Eine möglichst wohnortnahe Gesundheitsversorgung, nahe am Menschen, sei ein hohes Gut und ein wichtiger Baustein in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft, so die Mitglieder. Aufgabe des Landkreises sei es, diese zu ermöglichen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit streng zu überwachen, um Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Das Thema Heimat Neckar-Odenwald mit einem hohen Naherholungswert und einer schützenswerten Kulturlandschaft gelte es mit den neuen Herausforderungen wie Digitalisierung, Mobilfunk und einer guten Infrastruktur zu verbinden. Die Chancengleichheit des ländlichen Raumes gegenüber den Ballungsräumen ist nach den Worten von Achim Walter „eines der wichtigsten Ziele der Kreisliberalen“. Ebenso wichtige Themen seien die Entbürokratisierung und die Vereinfachung von Verwaltungsabläufen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt sinnvoller und bürgernaher Einsatz der neuen digitalen Medien.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019