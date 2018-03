100-Jahr-Jubiläum 2020 wirft seine Schatten voraus

Anzeige

Adolzhausen.Die Generalversammlung des Gesangvereins Adolzhausen fand in der alten Schule statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Renate Meinikheim gedachte man zunächst der im vergangenen Vereinsjahr gestorbenen Mitglieder.

Sowohl beim Bericht der Vorsitzenden als auch bei dem von Schriftführerin Sandra Pfeiffer ließen die Versammlungsteilnehmer die Chorauftritte beider Adolzhäuser Chöre (Gesangverein Harmonie und Harmonists) als auch gesellige Begebenheiten Revue passieren: Beispielsweise wurden Erinnerungen an das Frühlingskonzert in Adolzhausen mit dem Gastchor aus Hollenbach, die Mitwirkung beim 150-Jahr-Vereinsjubiläum des Markelsheimer Chores oder an das Schlosshofkonzert in Niederstetten ebenso wach wie an die gesellige Himmelfahrtswanderung, den zweitägigen Bodenseeausflug oder auch an die Weinprobe bei der Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim.

Traditionelle Auftritte

Für die Adolzhäuser Sänger haben jedoch die zahlreichen traditionellen Auftritte wie das Singen beim Konfirmationsfest, das Maibaumsingen sowie die vielen Geburtstagsständchen und auch die Umrahmung mancher Beerdigung den gleichen Stellenwert wie die Konzerte in größerem Rahmen, lassen doch gerade diese ortseigenen Auftritte den Zusammenhalt im Dorf und die Bedeutung des Chores für das gemeinschaftliche Miteinander spürbar werden.