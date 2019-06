200 Biker schaffen einmaliges Klangerlebnis

Niederstetten.Am vorletzten Juniwochenende herrscht in Niederstetten ein wahrer Ausnahmezustand: Vom 21. bis 23. Juni wird hier das 30-Jahr-Jubiläum von „Biker machen Blasmusik“ gefeiert. 200 musikbegeisterte Motorradliebhaber lassen dann ihren Alltag hinter sich und schaffen gemeinsam ein wahres Klangerlebnis.

Bei „Biker machen Blasmusik“ sind die Menschen so unterschiedlich wie ihre musikalischen Ambitionen. Vom Anwalt bis zum Maurer und vom Hobbymusiker bis hin zum Berufsmusiker ist nahezu alles vertreten. Das Repertoire des Orchesters reicht von typischer Blasmusik wie dem „Böhmischen Traum“ bis hin zu aktueller Popmusik. Dabei steht für viele die gute Gemeinschaft und die familiäre Atmosphäre im Vordergrund.

Doch nicht nur die Biker mit ihren Klangkörpern sind außergewöhnlich, sondern auch der Verein, der Gastgeber der Veranstaltung ist. Die Vorbachtaler Musikanten vereinen die Kräfte aller ihrer Musiker, Freunde und Gönner, um dieses Wochenende für alle Biker und Gäste zu einem wahren Genuss zu machen.

Zu den Highlights des Wochenendes zählen die Motorradausfahrt durch die Region am Samstag um 14 Uhr, das Jubelkonzert „30. Original Biker machen Blasmusik“ um 19 Uhr in der Frickentalhalle und der musikalische Ausklang am Abend mit der Trachtenkapelle Bieberehren. Der Sonntag steht dabei komplett unter der Fahne der Vorbachtaler Musikanten, die dieses Jahr ihr 45-jähriges Bestehen feiern. Der Vormittag beginnt mit einem gemeinsamen Festgottesdienst um 9.30 Uhr in der Frickentalhalle. Im Anschluss gibt es ein deftiges Weißwurstfrühstück, bei dem außerdem der Nachwuchs des Vereins sein Können unter Beweis stellt.

Ab 14 Uhr präsentiert sich der Gastgeber selbst. 45 Jahre Vorbachtaler Musikanten sind es wert, ein abwechslungsreiches und spannendes Jubiläumskonzert auf die Beine zu stellen, bei dem sich erstmals auch der neue Dirigent Oliver Hummel vorstellen wird.

Zu Gehör gebracht werden dabei neben der traditionellen böhmisch- mährischen Blasmusik auch einfühlsame Balladen und moderne Poparrangements.

