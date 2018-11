22-Jährigen tätlich angegriffen

Rothenburg.Zu einem nicht alltäglichen Vorfall, der sich Mitte Oktober an einer Rothenburger Tankstelle ereignet hatte, wurde nun ein dringend Tatverdächtiger ermittelt. Wie berichtet, war am 14. Oktober ein 22-jähriger Autofahrer beim Tankvorgang von einem zunächst Unbekannten verbal und tätlich attackiert worden. Der Angriff mündete darin, dass der junge Mann von seinem Gegenüber mit Benzin übergossen wurde, ehe der Unbekannte in einen von einer anderen Person gesteuerten Wagen einstieg und wegfuhr. Das Geschehen war größtenteils von einer Videokamera aufgezeichnet worden. Anhand der Auswertung der gesicherten Filmsequenzen sowie von Zeugenaussagen wurde ein 58-Jähriger ermittelt. Der Tatverdächtige räumte den Sachverhalt im Wesentlichen ein. Er gab an, nach einem Kirchweihbesuch alkoholisiert gewesen zu sein. Hintergrund seines Verhaltens sei der Ärger über eine Vorfahrtsverletzung und die aggressive Fahrweise des 22-Jährigen gewesen. Bei einem hierdurch notwendigen Bremsmanöver seines Fahrers habe er sich den Kopf angestoßen. Gegen den 58-Jährigen wird insbesondere wegen Körperverletzung ermittelt. Hinsichtlich des 22-jährigen Autofahrers werden verkehrsrechtliche Verstöße geprüft.

