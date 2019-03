24 Übungsleiter halten rund 160 aktive Sportler auf Trab

Vorbachzimmern.Die 54. ordentliche Hauptversammlung des TSV Vorbachzimmern war für die Vereinsführung Anlass, Rechenschaft abzulegen, auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück zu blicken und auch einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr zu geben.

Für Steffen Reißenweber war es das erste Jahr als erster Vorsitzender. Sportler des Vereins hatten an diversen Wettkämpfen teilgenommen, darunter das Landesturnfest in Weinheim. Eigene Meisterschaften wurden ausgetragen, die neuen Laufstrecken waren eingeweiht worden, am Tag des Kinderturnens hatte sich der TSV beteiligt, Sportgeräte und T-Shirts wurden angeschafft. Reißenweber dankte den zahlreichen Helfern für ihr großes Engagement.

Einige Frauen aus dem Verein bewirteten den monatlichen Rentnertreff samt dessen 25-Jahr-Jubiläum. Ein Weißwurstfrühstück, die Himmelfahrtswanderung, die Sayonara-Party des Sportkreises, der Ehrungsabend, die Jahresfeier, die Skiausfahrt nach Ehrwald und die närrische Turnstunde seien nur exemplarisch genannt.

Nicht zuletzt freute sich der erste Vorsitzende über die gut funktionierende Kooperation mit dem städtischen Kindergarten. Reißenweber würdigte auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, der Ortschaftsverwaltung und der eigenen Jugendabteilung.

Bei seinem Ausblick auf 2019 lagen die Schwerpunkte auf dem Bayerischen Landesturnfest in Schweinfurt und auf der „Aufhübschung“ des Vereinsheims, um es für das zwanzigjährige Bestehen 2020 fit zu machen. Das soll dann im Sommer groß gefeiert werden. Daneben wird das Thema Kinderschutz eine Rolle spielen, so wie es 2018 der Datenschutz tat. Schriftführerin Erika Hamm gab einen Überblick über die Sitzungen und Versammlungen des abgelaufenen Jahres. Kassiererin Sabine Frank berichtete von einer soliden Finanzlage. Mehrere tausend Euro wurden dabei in die Anschaffung neuer Sportgeräte investiert und für Start-, und Meldegelder ausgegeben. Nicht zuletzt durch die Erlöse der diversen Veranstaltungen wurde dies refinanziert, so dass die Mitgliedsbeiträge auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau gehalten werden können, wie der zweite Vorsitzende des TSV und Vorstandsmitglied im Turngau, Rainer Striffler betonte. Für die Kassenprüfer bescheinigte Hermann Schmezer der Kassiererin eine saubere und fehlerfreie Kassenführung.

Den Bericht für die sportliche Leitung übernahm Rainer Schuch. Elf Angebote aus dem Breitensport stehen den TSV-Mitgliedern zur Verfügung, davon vier im Kinderbereich und sieben für Jugendliche und Erwachsene. Rund 160 Aktive werden hier von 24 Übungsleitern betreut und angeleitet.

Landesturnfest war Höhepunkt

Sportler des TSV hatten an neun externen Wettkämpfen teilgenommen. Dazu kamen fünf vereinsinterne Veranstaltungen. Das absolute Highlight für die Erwachsenen war das Landesturnfest in Weinheim, zu dem eine 15-köpfige Delegation aus Vorbachzimmern aufbrach.

Mit 32 Kindern war auch ein großes Team beim Kreiskinderturnfest in Niederstetten am Start. Sieben Platzierungen „auf dem Treppchen“ waren die Ausbeute. In Igersheim fanden die Leichtathletik-Kreismeisterschaften statt. Der TSV entsandte neun Kinder und acht Erwachsene. Zwölf Kinder hatten sich für das Gaujugendturnfest qualifiziert und fuhren nach Öhringen. Hier gab es erneut vier Medaillenränge. Die Einweihung der neuen Laufstrecken wurde mit einem vereinsinternen Laufevent gefeiert. Ein Höhepunkt waren auch die Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften mit 64 Teilnehmern, an die sich direkt der Beach-Volleyball-Ortscup anschloss. Beim Herbstfestlauf in Niederstetten trat der TSV erneut stark mit 26 Kindern und sieben Erwachsenen auf. Insgesamt waren rund 240 Starts an zehn Wettkämpfen zu verzeichnen. Dazu haben 31 Mitglieder das deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt.

Schuch bedankte sich bei allen, die die sportliche Arbeit unterstützt hatten, sei es als Kampfrichter, Betreuer oder Fahrer zu den Veranstaltungen. Er ging auch auf die Trainings der LG Hohenlohe ein, der unter anderem auch der TSV Vorbachzimmern angehört, und die man verstärkt nutzen wolle.

Einige der Übungsleiter hatten auch 2018 wieder an Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen. Abschließend sprach auch im Namen seines Co-Leiters Dennis Hornumfassende Dankesworte. 2019 stehen als besondere Ereignisse das Bayerische Landesturnfest in Schweinfurt und das Landeskinderturnfest in Heilbronn auf der Agenda.

Den Bericht für die Jugendabteilung verlas Steffen Reißenweber. Die hat inzwischen 109 Mitglieder und veranstaltet das Jahr über unter anderem das Maibaumfest, stellt den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz, unternimmt Ausflüge und vieles mehr.

Wahlen

Ortsvorsteher Gerhard Hauf beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte. In seinem Grußwort stellte er fest, dass es unter dem neuen Vorsitzenden Steffen Reißenweber in gewohnter Weise weiter gehe. In Vorbachzimmern gehe bei den Vereinen sehr viel zusammen, wofür er dankbar sei. Der TSV mache sehr viel Spaß. Gesundheit und Bewegung seien wichtig und der TSV aktiviere und animiere die Leute hierzu. Neben Teilen des Vorstandsteams waren alle Übungsleiter neu zu wählen. Um es vorweg zu nehmen: alle Posten konnten besetzt werden. Als zweiter Vorsitzender hängt Amtsinhaber Rainer Striffler zwei weitere Jahre dran. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Erich Striffler. Die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Sabine Frank und Erika Hamm führt als Schriftführerin weiterhin die Protokolle. Dennis Horn bleibt als Oberturnwart weiterhin Teil der sportlichen Leitung des Vereins. Martina und Benjamin Preuninger wurden als Teil des Bewirtschaftungsteams im Amt bestätigt. Als Beisitzer fungieren weiterhin Volker Frank, Michael Albert und Georg Veit. Hermann Schmezer bleibt dem Verein als Kassenprüfer erhalten. Um die Instandhaltung der Sportgeräte kümmert sich auch künftig Bernd Schuch. Und nach dem Sportgelände im Hauser Tal schaut in den nächsten zwei Jahren Volker Frank. Als Übungsleiter wurden gewählt für Walking Hilde Albert, für das Frauenturnen Waltraud Dobernek und Hanne Reißenweber, für Aerobic Olga Rabe und Hanne Reißenweber, für Powerfitness Rainer Schuch und für den Mittwochs- und den Freitagssport Steffen Reißenweber. Die Kleinkinder, hier findet auch die Kooperation mit dem Kindergarten statt, werden von Sylvie Popp, Anja Nörr und Stefanie Hemmersbach betreut. Letztere kommt für Rose Hagelstein-Jesse ins Team, die sich über viele Jahre sehr engagiert hatte.

Das Kinderturnen leiten Dennis Horn, Alessa Kalwach, Markus Waldmann und als neues Mitglied dieses Quartetts Cornelia Schuch. Um die Schülerinnen kümmern sich mit Luisa Dobernek, Lea Striffler und Jasmin Vetter. Hier schieden Franziska Hammel und Jenny Thorwarth aus beruflichen Gründen aus. Das Schülerturnen wird künftig von Bernd Schuch, Markus Frank und Patrik Preuninger betreut. Patrik war lange Jahre im Kinderturnen engagiert und wechselt nun zu den Jungs.

In den Ämtern bestätigt wurden der von der Jugendabteilung gewählte Jugendleiter Florian Schmidt und sein Vize Nico Kretzschmar.

Ehrungen

Zwei Ehrungen standen noch auf dem Programm. Als Vertreter des Turngaus Hohenlohe verlieh Rainer Striffler Franziska Hammel und Luisa Dobernek jeweils die Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes in Bronze. Franziska Hammel hatte ihre ehrenamtliche Karriere als Schriftführerin bei der Jugendabteilung des TSV begonnen und war danach als Übungsleiterin bei den Mädchen aktiv. Luisa Hammel war früher bereits in der Betreuung des Kinderturnens engagiert. Nach Beendigung ihres Studiums ist sie nun Übungsleiterin bei den Schülerinnen. Sie ist eine derjenigen, die dem TSV die Treue hält und hier engagiert bleibt, auch wenn sie nicht mehr vor Ort wohnt. ft

